Катар признал вакцинацию «Спутником V» для прибывающих в страну

Минздрав Катара внес поправки в антиковидные правила для въезда в страну. Так, с 6 октября в число призанных вакцин здесь войдут «Спутник V» и Sinopharm. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины „Спутник V“ и Sinopharm», — цитирует документ РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 14.00 6 октября (местное время)

Кроме того, согласно новым правилам, въезжающие в страну должны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия. При этом страны, из которых приедут туристы, делятся на «зеленые» и «красные». Прибывшие из первой группы могут не проходить предварительное тестирование на вирус.

Также до прибытия в страну иностранцы должны заранее зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa