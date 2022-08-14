Катар нарастил поставки СПГ в Италию, оставив без обещанного газа Германию

Катар увеличил поставки газа в Италию, подтвердив провал мартовской поездки вице-канцлера ФРГ — министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека в Доху. Об этом со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает ТАСС.

В марте Хабек посещал Катар, где договорился о кооперации в энергетике и поставках в ФРГ сжиженного природного газа. Однако спустя несколько месяцев топливо так и не начало поступать в Германию — «вместо этого Катар поставляет больше газа в Италию».

В издании отметили, что провал переговоров болезнен для страны на фоне сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Ранее агентство Reuters сообщало, что проблемы с началом поставок из Катара связаны с разногласиями сторон по ключевым условиям, в том числе о сроке действия договоров. Доха предложила контракт на срок от 20 лет, в котором оговаривается запрет на перенаправление газа в другие европейские страны, однако Берлин с таким вариантом не согласился.

Напомним, что европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа после введения антироссийский санкций, вызванных спецоперацией на Украине. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия политической борьбы и винить в задержках и снижении поставок стоит лишь рестрикции.