Катания на санях, забавы и блины: в Альметьевске отметят «Широкую Масленицу»

В воскресенье, 26 февраля, в городском парке Альметьевска в полдень состоится театрализованный праздник «Широкая Масленица». Главными атрибутами праздника традиционно станут чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины. Мероприятие анонсировал во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов.

«Широкая Масленица» также проводится в библиотеках города и района. Это различные игровые программы, организованные на библиотечных площадках, викторины, фольклорные тематические вечера.

В музеях и галерее города проходят музейные часы, уроки, мастер-классы по созданию куклы-оберега.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в сельских домах культуры с 25 по 26 февраля также планируются традиционные массовые уличные гулянья. Организаторы готовят на Масленицу тематические театрализованные представления, спортивные эстафеты, творческий конкурс кулинарного мастерства и прикладного творчества среди учреждений села.

Помимо этого, состоится конкурс масленичных частушек и сожжение чучела Масленицы. В ряде сельских домов культуры у посетителей будет возможность показать свои кулинарные способности и испечь блины.