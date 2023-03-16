Катализаторы, масла, антистатики: НКНХ разрабатывает новую химию взамен импортной

«Мы уже прошли основной этап интеграции»

– Ринат Раисович, больше года прошло с того момента, как «Нижнекамскнефтехим» вошел в состав СИБУРа. Как была синхронизирована научная работа предприятия и всего холдинга?

– Мы влились в единую систему R&D, которая ведет исследования и разработки для всего холдинга. Сказать, что завершили эту работу, будет не совсем корректно – мы прошли основной этап интеграции. Это сложный процесс, потому что полностью меняется вся система работы.

Если раньше научно-технологический центр фокусировался только на тематике «Нижнекамскнефтехима», то сейчас работает над проектами по своему профилю и для других предприятий СИБУРа.

В ходе интеграции важно было создать условия для «бесшовной» передачи функционала между холдингом и предприятием. Причем так, чтобы работа над проектами, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами не останавливались.

Мы слаженно отработали этот год. Есть еще моменты, которые требуют внимания, но они решаются в рабочем режиме. Главное – у работников есть понимание, что от сотрудничества выигрывает и холдинг в целом, потому что на «Нижнекамскнефтехиме» сильные разработчики, и предприятие в частности – потому что мы можем усилить свою экспертизу в кооперации с другими предприятиями группы. Конкуренция на мировом рынке растет, и надо постоянно наращивать компетенции, чтобы презентовать новые продукты лучшего качества.

– С какими научно-техническими центрами СИБУРа вы непосредственно контактируете?

– Мы очень плотно работаем с НИОСТ в Томске и «Полилаб» в Сколково, с Центром «Эластомеры» в Воронеже и центральной лабораторией на «Казаньоргсинтезе». Мы участвуем в программах, которые позволяют обмениваться опытом и навыками, проводить взаимное обучение и вести совместные работы.

«Работы “заточены” на разработку технологий, не имеющих аналогов в России»

– Можете рассказать о последних разработках?

– В основном научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы сейчас «заточены» на разработку критически важных технологий, попавших под санкции. У них нет аналогов в России, но они важны и для производств СИБУРа, и в целом для промышленности страны.

Например, мы разрабатываем синтетические масла – полиалкиленгликоли (PAG) – для производства полиэтилена высокого давления, металлорганические катализаторы для производства каучуков и полиолефинов, антистатики для производства полиэтилена, а также различные синтетические каучуки и пластмассы.

– А какими ресурсами вы располагаете для ведения исследований?

– В составе НТЦ восемь исследовательских лабораторий, которые оснащены современной техникой и оборудованием. На базе центра созданы опытно-промышленные установки, то есть разработки тестируются в условиях, максимально приближенных к производству.

Научный потенциал наших сотрудников, как я уже говорил, высокий. Из 158 человек в нашем коллективе квалификация 14 исследователей подтверждена ученой степенью кандидатов химических, технических, физико-математических и биологических наук. В общей сложности на сегодняшний день команда НТЦ получила более 30 патентов на изобретения и более 20 полезных моделей (технических решений, – прим. Т-и).

– С высшими учебными заведениями вы работаете?

– Конечно! Из вузов мы активно сотрудничаем с Казанским национально-исследовательским университетом, Нижнекамским химико-технологическим институтом и Казанским федеральным университетом. Кроме того, у нас давние связи с Новосибирским институтом катализа, НИИ синтетического каучука имени Лебедева из Санкт-Петербурга и Московским НИИ химии и технологии элементоорганических соединений.

«В этом году планируем внедрить новые марки каучуков и пластмасс»

– Как изменилась ваша работа с введением санкций?

– Санкции затронули практически все сферы экономики, но для нефтехимической промышленности, которая на протяжении десятилетий была встроена в глобальный мировой рынок, это стало настоящим испытанием. Это скорректировало многие направления нашей работы. Пришлось в авральном режиме подбирать аналоги практически для всей линейки материалов, сырья, технологических компонентов и прочего, а это сотни позиций.

Но мы сняли большую часть вопросов, четко отрабатывая задачи, поставленные руководством СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима».

– Какие у вас планы на 2023 год?

– В этом году нам предстоит внедрить в производство новые марки каучуков, полиолов и пластмасс, а также заменить ряд критичных реагентов на аналоги. Кроме того, перед нами стоит задача наработать своими силами и омологировать антистатик ЧАС-87, аналог которого ранее попал в список критичной химии.

Еще в планах на этот год решить немаловажные экологические задачи, связанные с утилизацией сернисто-щелочных стоков и сульфидсодержащих сточных вод. Для этого у нас есть исследовательская лаборатория, которая решает уникальные экологические задачи по всему периметру СИБУРа.

Фотографии предоставлены НТЦ «Нижнекамскнефтехима»