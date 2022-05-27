Катализаторы и материалы для СПГ: Минниханов провел заседание «Татнефтехиминвеста»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В ходе совещания руководителю республики презентовали проекты по созданию отечественных промышленных катализаторов для очистки от выбросов оксидов азота, производству материалов для хранения сжиженного газа и другие инициативы.

С первым докладом перед участниками выступил завлабораторией московского Института органической химии Александр Стахеев. Он рассказал о проекте по разработке российских катализаторов очистки газовых выбросов от оксидов азота.

Он пояснил, что оксиды азота образуются при сжигании топлива и других высокотемпературных процессах на крупных промышленных предприятиях: тепловых электростанциях, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. Они негативно влияют как на экологию, так и на организм человека, подчеркнул ученый.

«Основные производители катализаторов удаления оксидов азота — это Германия, США, Великобритания, Япония и Дания. И все они сейчас прекратили сотрудничество с Россией. Есть китайские компании, но и ними тоже возникают проблемы. Нужен отечественный катализатор», — пояснил Стахеев.

Рустам Минниханов заинтересовался данной темой, положительно оценил перспективу развертывания собственного производства таких катализаторов. Он поручил представителям предприятий проработать эту инициативу. Особенно актуальным вопрос становится в свете внешних антироссийских рестрикций.

«Если не дадут [продолжать поставки от зарубежных поставщиков], то придется делать [самим]. У нас в стране много программ про импортозамещению, и мы являемся крупным потребителем [расходных материалов для промышленности]. Если мы сами сможем это делать, нам никакие санкции не страшны. Нужно научиться, чтобы все у нас производилось. Ведь санкции вводятся там, где у нас пробелы», — подчеркнул Президент Татарстана.

С еще одним интересным докладом перед участниками встречи выступил представитель петербургской компании «Балтмаш» Руслан Крылов. Он рассказал о проекте по производству специальных пенополиуретановых материалов и систем, которые можно использовать в сфере хранения сжиженного природного газа (СПГ). Такие материалы позволяют создавать контейнеры для хранения и транспортировки СПГ.

Рустам Минниханов согласился с докладчиком, что отечественная экономика все активнее идет в направлении использования СПГ.

«Нам нужны такие теплоизоляционные материалы, тема очень интересная», — отметил Минниханов и поручил проработать вопросы с поставками сырья для будущего производства от местных татарстанских нефтехимических предприятий.

«Нужно посмотреть, как обеспечить сырьем. И в путь-дорогу», — резюмировал руководитель республики.

Далее с презентацией на заседании выступил вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. Он предложил запустить в республике совместный акселератор для индустриальных компаний Татарстана.

Рустам Минниханов идею поддержал и поручил активизировать работу в этом направлении с вовлечением все большего числа республиканских компаний. «С Иннополисом у вас работа уже выстроена. Думаю, здесь надо активно двигаться — нужно эту тему как-то расширить, чтобы было не только 4-5 компаний, но и вовлечь другие. Эти возможности, они хорошие, и их нужно использовать», — сказал Минниханов.

Во второй половине заседания участникам рассказали о проекте по глубокой переработке сложных нефтесодержащих отходов на месте их размещения, презентовали промышленные пылесосы для предприятий, а также утвердили список кандидатур для выборов в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» на предстоящий год.