Катализатор роста: как театральные гастроли в Нижнекамске развивают культуру в регионах

Любое театральное событие — всегда праздник, будь то премьера, гастроли или фестиваль. Нижнекамск в данном случае не исключение. Недавно Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина принимал у себя студенческую труппу Школы-студии МХАТ. Гости привезли свои дипломные спектакли и выставку театральных костюмов, которые создали учащиеся столичного театрального вуза. Театралы встречались с актерами и приходили на мастер-классы, а местную молодежь ждали прослушивания — совсем как на вступительных экзаменах в вуз. Много впечатлений осталось как у нижнекамцев, так и у гостей из столицы.

Гастроли — это праздник не только для зрителей, у которых не всегда есть возможность поехать в Москву на спектакль, но и для самих актеров, подчеркивают в театре. Это возможность вдохновиться, узнать что-то новое, пообщаться с коллегами из регионов. Но едва ли не самое главное — возможность играть для новой публики. До Нижнекамска юные мхатовцы успели побывать в нескольких городах Сибири, посмотрели сцены разных театров, познакомились с их зрителями. Гости отмечают, что люди везде разные: где-то аудитория была очень бойкая и активная (особенно дошкольники), а где-то, наоборот, — тихая, внимательная.

«Если получаешь удовольствие от взаимодействия на сцене, тебе, во-первых, самому от этого очень хорошо, а во-вторых, это ощущает тот, для кого ты играешь», — рассказал один из участников труппы Константин Фридовский. По его словам, зрителям приятно наблюдать за игрой воодушевленных артистов. Так они становятся полноправными участниками действа, чувствуют себя соавторами спектакля.

Система гастролей — важная часть учебы будущих актеров. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказывает, что раньше они гастролировали по месяцу-полтора летом, а сегодня гастроли проходят чаще, но они короче, по три-пять дней. Такая частота закаляет и воспитывает студентов. По его словам, театр не существует без гастролей, без того, чтобы делиться спектаклями с совершенно другой публикой в разных городах, где все воспринимается иначе.

«И нам радостно, что сегодня мы здесь, в таком уютном, прекрасном театре Нижнекамска», — заключил Игорь Золотовицкий.

Студенты четвертого курса актерского факультета мастерской известного актера и режиссера Виктора Рыжакова показали в Нижнекамске два своих дипломных спектакля: детский «Секрет би-дуби-бу» (его с интересом и воодушевлением принимали зрители во всех городах на маршруте гастролей) и более взрослый, философский «Рассказ о многих интересных вещах». Хотя на самом деле представление начиналось еще в фойе Нижнекамского драматического театра. Здесь разместили экспонаты выставки сценических костюмов «Посвящение в Античность». Необычные и удивительные наряды для нее, по эскизам знаменитого художника Льва Бакста, создавали студенты первого курса Школы-студии МХАТ. Кто-то из нижнекамцев восхищался, кто-то удивленно приподнимал брови, но равнодушных точно не было.

Для желающих — как любителей, так и работников театра — провели несколько мастер-классов: по актерскому мастерству, сценической речи и даже тифлокомментированию (для специалистов, работающих с незрячими людьми). После спектаклей труппа и ее наставник, художественный руководитель четвертого курса актерского факультета Виктор Рыжаков, встречались с публикой — отвечали на вопросы, рассказывали о своем творчестве, о планах и о впечатлениях от встречи с нижнекамскими коллегами.

«Здесь, в Нижнекамске, интересные работники музея, насколько они любят свой город, насколько творчески подходят ко всем вопросам, сколько могут рассказать сегодня интересного людям!» — поделился известный режиссер.

Для молодежи Нижнекамска и соседних городов главной частью гастролей, которые длились два дня, стало прослушивание: студенты актерских факультетов вузов и ученики 11-х классов могли продемонстрировать свои номера педагогам знаменитой Школы-студии МХАТ. Несколько ребят в итоге прошли первый этап конкурса — летом они поедут в Москву на вторую часть вступительного испытания. Среди тех, кто решился прийти на «прослушку», — 19-летний Александр Литовченко. Юноша имеет хорошее представление о профессии: учился в театральной студии «Подмастерья», играет в театре «Мастеровые». На прослушивании не волновался — пришел попробовать себя. Ему нравится сама идея выездных конкурсов.

«Здорово, что в небольших городах проходят такие мероприятия. Я, например, из Набережных Челнов — труппа Виктора Анатольевича Рыжакова к нам тоже приезжала в местный драматический театр. Показывали спектакли, устраивали лаборатории мастерства. Мне кажется, это дало мощный толчок для развития нашего театра, в хорошем смысле повлияло на репертуар», — отмечает Александр.

Нижнекамск стал уже пятым городом на маршруте Школы-студии МХАТ наряду с Томском, Пермью, Свободным и Ноябрьском. Проект реализуют с 2022 года, это часть программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР. События проекта уже посетили больше четырех тысяч человек. Актеры отмечают, что везде их встречала очень благодарная, открытая публика. Ощущалось явное желание осмыслить, понять, увидеть новое.

«И от этого, конечно, всегда здорово и приятно. Потому что ты понимаешь, что делаешь что-то хорошее», — говорит актриса Алесия Некрасова.

Гастроли Школы-студии МХАТ не единственное яркое мероприятие в афише Нижнекамска. Второй год подряд здесь проводится «Театральная неделя», в прошлом году гостил со спектаклями Театр Наций. Посмотреть современные постановки приезжали даже жители других городов Татарстана. Такая насыщенная жизнь важна не только для театралов, но и для самого Нижнекамска.

Директор и главный режиссер Нижнекамского драматического театра, народный артист Республики Татарстан Рустям Галиев вспоминает слова драматурга Туфана Миннуллина: «Без театра город не может быть городом. Он выполняет роль только населенного пункта».

По мнению Рустяма Галиева, наличие театра и возможность принимать гастроли играют в жизни города огромную роль. Во-первых, появляются новые формы творчества и площадки — таким образом, любой найдет для себя то, что близко именно ему. Во-вторых, театры получают возможность продемонстрировать свои работы широкой публике и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Наконец, культурные события наполняют жизнь горожан и привлекают гостей. Они расширяют кругозор, способствуют развитию творческого мышления, делают досуг разнообразнее. Поддержка таких мероприятий со стороны администрации города и крупных компаний имеет огромное значение для создания правильного климата. Ведь и промышленный город может стать культурным центром целого региона.

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», отмечает, что поддержка инициатив, улучшающих качество жизни в городах, где работает компания, — это социальная миссия бизнеса:

«Мы стараемся децентрализовать культуру, показать, например, что хорошие спектакли можно увидеть не только на столичных подмостках, но и на сценах региональных театров. Искусство должно быть доступно всем желающим».

«Формула хороших дел» появилась в 2016 году и поддерживает не только театральные проекты. Среди достижений — сотни мероприятий в сфере культуры, спорта, экологии, инклюзии, науки, а также гранты на реализацию частных инициатив, развитие волонтерства. В рамках программы реализуют межрегиональные проекты: кроме гастролей Школы-студии МХАТ это еще и книжный фестиваль «Смена», и литературный «Сила слова», инклюзивный проект «Ты можешь все», интенсивы для педагогов STEAM и многое другое.

В прошлом году в Нижнекамске прошел уличный творческий фестиваль «Знаковое место». Больше двух тысяч человек создавали на мастер-классах свои произведения искусства, посещали концерты, играли в народные игры, учились народным танцам и русским шахматам — таврелям, принимали участие в росписи гигантского арт-объекта — матрешки. Мероприятие объединило тех, кто хочет больше узнать об уникальном творческом наследии народов нашей страны. Будущим летом его планируют повторить: запрос на интересные события в Нижнекамске велик. А значит, будут новые гастроли, новые фестивали и новые культурные открытия.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»