Касьянов: Татарстан накопил огромный опыт в регулировании межнациональных отношений

За многие годы Татарстан накопил огромный опыт в области регулирования, мониторинга, принятия политических и информационных решений в сфере межнациональных отношений. Об этом заявил заместитель генерального директора АО «Интерфакс» и генеральный директор АО «Агентство деловых коммуникаций» Николай Касьянов на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе.

«Успех любого дела, особенно крупного социально-политического процесса, это всегда сочетание двух факторов — политической воли и последовательности. У нас часто бывает, что политическая воля есть, а последовательности нет, или наоборот. Татарстанский опыт пути решения межнациональных проблем представляет собой интересное сочетание политического опыта, последовательности и отработки качества принятия решений», — сказал спикер.

Касьянов подчеркнул, что в Татарстане ситуация в части межнациональных отношений мониторится на местах. «Здесь следят за тем, какие руководители как работают, на всех этапах — от формулировки политических концепций до сбора информации», — отметил он.

Спикер добавил, что опыт работает только тогда, когда он становится методикой. «Методика — это концентрированный опыт, который можно передавать другим регионам. От этого зависит успешность всего процесса в целом», — пояснил он.

Касьянов также заметил, что немало дискуссий ведется о социальной ответственности прессы, о том, как следует работать СМИ и освещать события. По его мнению, роль СМИ в освещении межнациональных отношений, языковых проблем и позитивных решений этих вопросов — колоссальна.

«Мы не можем останавливаться только на достигнутых результатах, надо изучать современные технологии, знать то, о чем пишешь, говоришь и снимаешь. И понимать, каким образом дальше будет развиваться ситуация, чтобы делать хорошую информацию, которая будет менять этот мир», — заключил он.