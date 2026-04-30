Кастелянша общежития казанского вуза, «приютившая» 77 иностранцев в одной комнате, пойдет под суд

62-летняя жительница Казани обвиняется в мошенничестве, организации незаконной миграции, а также в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

По данным правоохранителей, женщина работала в общежитии одного из вузов столицы Татарстана. В 2025 году она незаконно зарегистрировала 77 иностранцев в комнате, арендованной ее супругом у вуза. Кроме того, обвиняемая в 2020 – 2024 гг. получила от 7 студентов размере от 11 тыс. до 120 тыс. рублей за хорошие оценки на экзаменах, а также за успешную защиту дипломов. Более 90 тыс. рублей женщина получила от шести иностранцев за поступление в вуз без фактической проверки знаний.

Уголовное дело передано в суд.