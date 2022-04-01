Kastamonu произвела 100 млн кв. метров ламината для российского рынка

Ведущее предприятие деревообрабатывающей отрасли России — компания Kastamonu — выпустила 100 млн кв. метров ламината для внутреннего рынка за семь с половиной лет. Эта отметка была достигнута в феврале 2022 года.

Лидерами по объемам поставок ламината являются Центральный (43%), Приволжский (18%) и Южный (14%) федеральные округа, в сумме на них приходится 75% продукции. За ними располагаются Сибирский (8%) и Северо-Западный (8%) федеральные округа. На оставшиеся округа суммарно приходится менее 10% поставок.

При этом на ламинат 33-го класса износостойкости пришлось 56% поставок, на ламинат 32-го класса — 32%, а на ламинат 31-го класса –—12%. Ламинат 34-го класса пока что занимает наименьшую долю в связи с недавним выводом на рынок в сентябре 2021 года.

«Мы очень рады, что достигли такой красивой отметки — 100 млн кв. метров ламината. Главная цель компании — сделать жизнь людей комфортнее и удобнее, и мы искренне верим, что нам это удается на протяжении более семи лет с момента запуска завода в России. Продукция Kastamonu — результат упорного труда сотен наших специалистов на производстве и в офисе, и мы благодарны каждому за его вклад. В этом году мы обязательно продолжим движение к новым достижениям», — прокомментировал достижение генеральный директор «Kastamonu Россия» Али Кылыч.

В марте 2021 года компания в рекордно короткие сроки запустила третью линию по выпуску ламината. Благодаря этому ежегодный объем производимых ламинированных напольных покрытий вырос с 30 млн кв. метров до 45 млн.

В сентябре 2021 года Kastamonu расширила продуктовый портфель ламинатом высшего, 34-го класса износостойкости. При этом производитель первым на российском рынке выпустил ламинат 34-го класса, сертифицированный сразу по двум показателям — истираемости и ударопрочности, в отличие от европейского стандарта, который регламентирует только показатель истираемости.

В августе 2021 года аналитическое агентство WhatWood провело исследование российского рынка ламината и МДФ, в котором сравнило доли крупнейших производителей деревообрабатывающей отрасли. Согласно результатам исследования, Kastamonu занимает первое место в России по производственным мощностям ламинированных полов и МДФ.

Группа компаний Kastamonu Entegre образована в 1969 году в составе холдинга Hayat. Предприятие специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и глянцевых панелей. Консолидированный оборот Kastamonu Entegre составляет 1,7 млрд долларов. Годовой объем производства древесных плит составляет 6,5 млн. куб. метров, ламинированных напольных покрытий — 70 млн. кв. метров.

Холдинг Hayat, в состав которого входит Kastamonu Entegre, основан в 1937 году и на сегодняшний день состоит из 41 компании, работающих в различных бизнес-областях. Hayat объединяет такие бренды, как Papia, Familia, Bingo, Molfix и многие другие.

Kastamonu Entegre имеет 18 предприятий в семи странах: Турции, России, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине и США. Компания занимает 5-е место в мире и 4-е в Европе среди крупнейших производителей деревообрабатывающей отрасли.