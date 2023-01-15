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Культура
15 января 2023  19:59

Кассовые сборы «Чебурашки» в России превысили 4 млрд рублей

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Кинолента режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» собрала в прокате более 4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы составили 4 010 478 753 рубля. Порог в 3 млрд фильм преодолел 9 января. Показы, напомним, стартовали в первый день нового года. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что кинотеатр «Юность» создал мемы, как Чебурашка гуляет по зимнему Менделеевску.

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