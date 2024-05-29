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Кассационный суд отказал Максиму Галкину* в исключении из иноагентов
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает РИА Новости.
Представитель Галкина* Екатерина Зубань сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по её словам, «не является политической деятельностью».
Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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