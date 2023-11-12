«Кашля может не быть совсем, а поражение – огромное»: пульмонолог о защите от пневмонии

Екатерина Дьякова: «Пневмония опасна, это однозначно. Говорить о том, что это пустячное заболевание, не приходится»

Фото: Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Чем внебольничная пневмония отличается от внутрибольничной?

Пневмония – тяжелое заболевание, легкие воспаляются вследствие осложнения ОРВИ, бактериальных или грибковых инфекций. Иногда пневмония может появиться и сама по себе, как самостоятельное заболевание.

«Пневмония опасна, это однозначно. Говорить о том, что это пустячное заболевание, не приходится. Так было во все времена», – подчеркнула заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Екатерина Дьякова.

Раньше причину возникновения пневмонии чаще всего связывали с бактериями. Но Covid-19 напомнил, что воспаление легких может вызвать и вирус. Екатерина Дьякова напомнила о свином гриппе, который бушевал в 2009 году, тогда вирус приводил к тяжелым пневмониям, которые иногда заканчивались летальным исходом. А Covid-19 еще раз это доказал.

Пневмония бывает внебольничной или внутрибольничной. Но пульмонолог подчеркнула, что для простого обывателя разница не так важна, как для врача. От этого зависит, как будет строиться лечение.

«Внебольничная пневмония значит, что человек заболел без взаимодействия с медицинской средой, он не находился в последние 90 дней в больнице, не получал антибактериальной терапии по другой болезни. Если мы говорим, что это внебольничная пневмония, то это один список микробов, на которые идет одно лечение. А внутрибольничная – это другой список микробов, на который необходим совсем другой перечень лекарств», – объяснила завотделением.

В лечении пневмонии очень важно начать терапию вовремя, а медик должен правильно выбрать препараты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В лечении пневмонии счет идет не на дни – на часы»

В лечении пневмонии очень важно начать вовремя, медик, в свою очередь, должен правильно выбрать препараты.

«При тяжелой инфекции лечение должно быть начато в первые часы, мы не говорим даже о первых сутках», – заметила доктор.

По словам пульмонолога, не каждый пациент болеет пневмонией тяжело, заболевание может протекать и без серьезных осложнений. От воспаления легких можно лечиться даже дома, выполняя все рекомендации врача.

Однако стоит помнить, что от пневмонии человек может умереть. Чаще всего смерть наступает в тех случаях, когда лечение было начато несвоевременно. Тяжело справиться с болезнью и людям из групп риска.

Еще одна большая проблема, с которой сталкиваются врачи, – это резистентность к антибиотикам.

«Очень много у нас за трехлетний период ковида было нерационального использования таких лекарств, как антибиотики. Можно сказать, что государственная безопасность зависит от использования антибиотиков. Потому что такой тип лекарств, как антибактериальный препарат, не синтезируют каждый год, его не придумывают даже каждое десятилетие», – объяснила доктор.

Если человек при малейшей температуре начинает пить антибиотик или врач без анализа на бактериальную флору выписывает их, то как только пациент начинает принимать такой препарат, микробы, которые живут внутри пациента, вырабатывают защитный механизм против препарата. Микробы как бы готовятся к следующему приему таких же лекарств и больше реагируют на них. То есть антибиотик больше не поможет, когда это будет по-настоящему необходимо.

Первым признаком будет, как у любой инфекции, температура. А дальше могут добавиться кашель, одышка, дискомфорт в грудной клетке Фото: ru.freepik.com

У пациента с серьезным поражением легких может не быть кашля

Кто в зоне риска? Это пожилые люди и дети. А также те, у кого диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, заболевания нервной системы, а также курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Заболевание опасно для всех, у кого снижен иммунитет. Благодаря этому бактерии и вирусы легко проникают в организм, никакого ответа от организма не следует. Они продолжают прекрасно себя чувствовать в человеке, размножаться и вызывать тяжелые болезни, такие как воспаление легких.

Первым признаком пневмонии, как и любой инфекции, будет температура. Позже могут добавиться кашель, одышка, дискомфорт в грудной клетке.

Чтобы поставить диагноз, необходимо сделать рентгеновский снимок или компьютерную томографию, ведь такие симптомы, как кашель и высокая температура, могут быть и при обычном ОРВИ. Нередко случается, когда во время пневмонии кашля не бывает и температура тела тоже в норме, но есть, к примеру, одышка, заметила Екатерина Дьякова. В таких случаях поражение легких покажет только рентген.

На амбулаторном этапе у пациентов нет необходимости в сдаче каких-то специальных анализов. А вот если болезнь идет тяжело, то в стационаре возьмут мокроту на уточнение возбудителя. По этому анализу врач будет выбирать тактику лечения и необходимые лекарства.

«Если это молодой пациент без факторов риска, без сахарного диабета, без тяжелых неврологических или сердечных заболеваний, без иммунодефицита, не алкоголик, то это один способ лечения. Другое дело, если пациент злоупотребляющий, у него и спектр микробов совершенно другой», – отметила заведующая пульмонологией РКБ.

«Рентгенологические изменения, связанные с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, мы видим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Последствия ковидных пневмоний видим на снимках до сих пор»

Пульмонолог подчеркнула, что воспалением легких раньше не болели так массово, как это было в ковидные времена.

Система здравоохранения оказалась попросту не готова к приему такого огромного числа тяжелых больных. Причем не только пожилых с массой сопутствующих заболеваний, но и молодых людей, у которых до Covid-19 проблем со здоровьем не было.

«То, что пациент старшей возрастной группы может болеть тяжело, по сути любой болезнью, удивления не вызывает. А то, что может тяжело болеть и скончаться пациент молодой, не имеющий никаких сопутствующих заболеваний, это мы увидели в пандемию коронавируса», – подчеркнула врач.

Она напомнила про цитокиновый шторм, когда человека убивал его собственный хорошо работающий иммунитет.

«Рентгенологические изменения, связанные с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, мы видим. Это связано и с тем, что пациенты имеют доступ к прохождению компьютерной томографии, насколько это нужно на отдаленных сроках. Да, коронавирус оставляет за собой след. Не всегда эти люди имеют большие ограничения потом в жизни, но по компьютерной томографии изменения характерные», – рассказала Екатерина Дьякова.

«Вакцинация от пневмококковой инфекции – это основная мера предупреждения развития тяжелого заболевания» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вакцинация и хороший иммунитет дадут отпор пневмонии

Чтобы не заболеть пневмонией, необходимо вести здоровый образ жизни, благодаря этому иммунитет будет всегда сильный. Важно не курить, не злоупотреблять алкоголем, заниматься спортом, высыпаться и избегать стрессов.

Ну а самое главное – прививаться.

«Вакцинация от пневмококковой инфекции – это основная мера предупреждения развития тяжелого заболевания, речь не идет о том, что полностью человек не заболеет, но мы значительно снижаем процент возникновения воспаления легких у пациента. Особенно это важно для людей, которые имеют сопутствующие заболевания», – рассказала врач.

В Татарстане привиться от пневмококка можно в любое время года. Кстати, сейчас можно сделать эту прививку одновременно с вакциной против гриппа.

«Вакцина от пневмококка помогает организму справиться с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. И даже если случится инфекция, она будет протекать не так тяжело, как могла бы. А у кого-то она может вообще не развиться», – заключила Екатерина Дьякова.