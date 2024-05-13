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Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» Жариков умер в возрасте 85 лет
Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в телеграм-канале.
«10 мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», — говорится в публикации.
В творческой биографии Владимира Жарикова более 80 актерских работ в фильмах. Среди них такие проекты, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века» и другие.
В фильме «Место встречи изменить нельзя» Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционера, который сбивает машину, официантку в ресторане, выброшенную из окна и Фокса в сценах драки.
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