Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» Жариков умер в возрасте 85 лет

Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в телеграм-канале.

«10 мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», — говорится в публикации.

В творческой биографии Владимира Жарикова более 80 актерских работ в фильмах. Среди них такие проекты, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века» и другие.