Каскад прудов — жемчужина Лениногорска: спикеры автобусного тура расскажут о нацпроектах

14 февраля жители Лениногорского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится в Доме культуры Лениногорска.

Спикерами мероприятия в Лениногорском районе станут министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Лениногорске отремонтированы 3,5 км дорог, более 2 км тротуаров. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в районе отремонтированы почти 14 км дорог. Это 6 км участка Лениногорск-Черемшан за 81,3 млн рублей, 3,9 км участка Кичуй-Кузьминовка за 65 млн рублей, а также почти 4 км дороги Старый Кувак-Мичурина-Новое Сережкино за 99 млн рублей. В этом году планируется ремонт двух участков автодорог — Лениногорск-Черемшан и Бугульма-Лениногорск. Также пройдет реконструкция моста через реку Камышлу за 52 млн рублей.

Благодаря региональному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» 26 специалистов прошли курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования при ведущих российских вузах. На 2024 год подано 49 заявок. Районные библиотеки участвуют в создании сводного электронного каталога в рамках регионального проекта «Цифровая культура». В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» запланирован капитальный ремонт здания Лениногорской детской художественной школы им. М.Х.Хаертдинова за 35 млн рублей и Старописьмянского сельского Дома культуры за 43,6 млн рублей.

Благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика РФ» в Лениногорском районе волоконно-оптической линией связи обеспечены все социальные учреждения, особый упор сделан на сельские поселения, где находятся пожарные посты, отделения МВД, ФАПы, библиотеки, Дома культуры, администрации и т.д. Каждый год сотрудники ПАО «Таттелеком» Лениногорского РУЭС строят и вводят в эксплуатацию сеть передачи данных по технологии GPON. В прошлом году, например, высокой скоростью интернета, цифровым телевидением, облачным видеонаблюдением обеспечили жителей активно застраивающихся микрорайонов города — Геофизики, 55 квартала, ж/д станции, а также поселка Тимяшево. А на перекрестке улиц Чайковского и Белинского заработала ещё 1 базовая станция сотовой связи.

С 2021 по 2023 годы на территории Лениногорского района в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» прошли работы по лесовосстановлению и лесоразведению — задействовано более 103 га площадей.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство парка «Мэхэббэт», где лениногорцы отдыхают и проводят свободное время. В 2023 году на последнюю, третью, очередь парка выделили 31,5 млн рублей. На благоустройство первой очереди каскада прудов, являющихся жемчужиной Лениногорска, в рамках нацпроекта потратили 95 млн рублей. Также в рамках нацпроекта проходит строительство парка «Яшьлек».

Лениногорск соседствует с лесными территориями, находится в окружении лесопарковой зоны, знаменит своими родниками. Именно этот проект и должен подчеркнуть очарование зелёного каркаса города. Уже проложены линии освещения, подготовлены основания для вело- и пешеходных дорожек, обустроены родник, зрительная зона амфитеатра. В этом году планируется продолжить вторую очередь реконструкции парка «Яшьлек».

В Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России. О достижениях Татарстана участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Гости увидят образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Лениногорске завершится концертной программой от Государственного ансамбля фольклорной музыки под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова.

Цель проекта «Татарстан — республика достижений» — рассказать о том, чего уже достиг наш регион, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.