Кашин: Татарстан показывает пример — более 80% пашни использует на уровне 1990 года

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин привел Татарстан в пример как регион, который не сократил посевную площадь. Об этом депутат заявил на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в МВЦ «Казань Экспо».

«В отдельных регионах Поволжья в разы сократилась посевная площадь — в 2,6 или 2,7 раза и так далее. Татарстан здесь показывает пример — более 80% пашни используется на уровне 1990 года», — сказал Кашин.

Он также отметил, что в Татарстане за последние 20 лет, несмотря на частую засуху, не было ни одного пожара.

«Республика выполняет „Сталинский план преобразования природы" — до сих пор здесь создают соответствующие лесополосы, чтобы бороться с тем, с чем необходимо бороться», — поделился своим пониманием причины этого успеха председатель комитета.

Заседание проходит в рамках Всероссийского дня поля. Крупнейшая выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса в реальных полевых условиях в этом году проходит с 6 по 9 июля в Татарстане.

В работе выставки, площадь которой составляет более 40 гектаров, принимают участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Запланировано свыше 25 деловых мероприятий.