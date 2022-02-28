Кашапов: В строительстве Пестречинского района сохраняется положительная динамика

В строительстве Пестречинского муниципального района сохраняется положительная динамика. Общая площадь жилья, введенного на территории района, составляет 202 380 кв. метров при годовом плане 190 тыс. квадратных метров (из них ИЖС 117 516 квадратных метров). План выполнен на 106,5 %. Об итогах сициально-экономического развития за 2021 год доложил глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«В 2021 году в районе было реализовано 19 программ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Построены школа на 1224 мест в деревне Куюки (на сегодняшний день обучаются 1512 детей, первых классов — 10, 276 учеников); два детских сада в Куюках на 220 мест и в селе Богородское на 120 мест», — отметил докладчик.

Помимо этого, в селах Надеждино и Кулаево появилось два блочно-модульных пункта комплексного обслуживания населения, в поселке Карповка — фельдшерско-акушерский пункт, в селе Новое Шигалеево офис врача общей практики. Обновлены парк «Детский городок» в селе Пестрецы, здание исполкома в Тат-Ходяшево, биологические очистные сооружения в Кощаково.

Капитально отремонтированы кинотеатр «Батыр», два пищеблока в Пестречинской школе № 2 и в Старо-Шигалевской школе, врачебная амбулатория в Шалях, здание детской поликлиники и женской консультации ЦРБ, детская школа искусств в Пестрецах, помещения Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» и восемь многоквартирных домов.