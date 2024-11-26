Кашапов и Икан обсудили сотрудничество Татарстана и Белоруссии в области нефтехимии

Представитель Татарстана в Беларуси Ильхам Кашапов обсудил с Членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем концерна «Белнефтехим» Ильей Иканом возможные точки пересечения взаимных интересов Белоруссии и РТ. Об этом сообщает портал «Нефтехимия». Одним из ключевых аспектов стало сотрудничество сторон в области нефтехимии.

«Белорусы для татар — братский народ, мы очень дорожим сложившимися отношениями и гордимся тем, что, несмотря ни на какие внешние факторы, мы остаемся близкими по духу и приоритетам, — отметил Кашапов на встрече.

Он также добавил, что на сегодняшний день налажен высокий уровень взаимодействия сторон, установлены устойчивые связи белорусских и татарстанских предприятий в том числе по взаимодополняющим поставкам химического сырья. При этом спикер подчеркнул, что можно увеличить доли, например, промышленной кооперации, и резервы для этого есть.

Напомним, Кашапов возглавил торгово-экономическое представительство Татарстана в Беларуси в апреле 2024-го. На этой должности перед ним поставили задачу нарастить взаимный товарооборот, а также возобновить и активизировать работу представительства Татарстана в Минске.

Причем ранее Кашапов вместе с делегацией ученых и отраслевых экспертов из РТ, а также президентом Академии наук Татарстана Рифкатом Миннихановым, уже посещал Национальную академию наук Беларуси и ряд ее НИИ, позже участвовал в реализации одного из совместных проектов по линии Минобразования, а также провел ряд предварительных переговоров.

Также Кашапов посетил стенд Белоруссии во время Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. Там он ознакомился с деятельностью местных нефтехимических предприятий и пообщался со специалистами.

Как отмечается на портале, во второй половине 2025-го Раис РТ Рустам Минниханов должен приехать в Беларусь с рабочим визитом. Его визит станет одним из главных моментов реализации дорожной карты сотрудничества Беларуси и Татарстана. Также стороны прорабатывают вопросы подписания договора о побратимстве Минска и Казани.