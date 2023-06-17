Каша-рекордсмен с гусем и обрядовые песни: в Татарстане встретили удмуртский Гырон Быдтон

«Гырон быдтон» в переводе с удмуртского означает «окончание пахоты». То есть это такой же праздник, который празднуют в Татарстане в честь завершения сева – Сабантуй. Большая часть удмуртов – почти 30% от общего числа в республике, живет в Кукморском районе, и более 1,5 тыс. удмуртов — в Нырьинском сельском поселении, которое приняло гостей в этом году.

«Такие праздники, как Гырон Быдтон, Сабантуй, Каравон, Семык (марийский – прим. Т-и), Уяв (чувашский) и многие другие – показывают то, как в республике заботятся о сохранении дружбы и согласия между многонациональным народом Татарстана. По-другому жить нельзя», – отметил Фарид Мухаметшин.

Он сообщил, что всего на территории республики проживают представители 173 национальностей и народностей, которые стремятся сохранить свои традиции, обычаи, культуру и язык. И руководство республики поддерживает и помогает им в этом.

Перед официальным открытием праздника гости осмотрели лавки и подворья. Здесь их угостили национальными блюдами, а также рассказали и продемонстрировали элементы быта и культуры удмуртского народа: как и из чего плели лапти, какими инструментами работали в поле и как люди отдыхали после тяжелого трудового дня. В центре площадки расположился небольшой живой уголок. Здесь можно было увидеть ягнят, козлят, гусей и даже павлинов.

Во время знакомства с удмуртской культурой Фарида Мухаметшина нарядили в национальные рубашку и кушак. «Как я в ней выгляжу?» – поинтересовался Председатель Госсовета РТ у собравшихся на майдане гостей и получил в ответ громкие аплодисменты.

Официальное открытие праздника началось с выступления творческих коллективов из различных регионов России, а также учащихся школ и местных жителей села Нырья. В том числе исполнялись обрядовые песни. После пролога Мухаметшин наградил отличившихся жителей Кукморского района.

Одним из главных событий праздника стало приготовление ритуальной удмуртской каши «Вось жук». Женщина, готовившая блюдо, рассказала «Татар-информу», что для приготовления использовали около 40 килограммов пшеничной крупы, по 15 кило сливочного масла и репчатого лука, а также 20 килограммов мяса гуся.

В итоге был установлен рекорд России. Главный редактор и основатель книги рекордов России Станислав Коненко отметил, что рекордов на самый большой объем удмуртской каши в стране еще не устанавливали.

Весы показали, что общая масса яства вместе с емкостью для приготовления составила ровно 290 килограммов, а чистый вес только каши — 248 килограммов. Попробовать народное блюдо смог любой желающий.

Фотографии Владимира Васильева, «Татар-информ»