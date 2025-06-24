Карты Union Pay от Россельхозбанка становятся популярным решением для туристов

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

С учетом активного развития отпускного сезона всё более актуальным среди туристов становится вопрос оплаты покупок товаров и услуг за рубежом. Россельхозбанк делится с читателями газеты полезной информацией о том, какую валюту и где можно приобрести, а также расскажет о безналичной оплате картой, выпущенной в России.

Наличную иностранную валюту можно приобрести во всех отделениях Россельхозбанка в Республике Татарстан. Клиентам банк предлагает доллары США, евро и китайские юани. Минимальный и максимальный объем покупки не ограничен.

Продажа валюты банком осуществляется без предварительной заявки. Достаточно обратиться в любое отделение, при наличии валюты приобрести по актуальному курсу, установленному банком. Также информация о наличии валюты в кассах отделений предоставляется в колл-центре банка.

«Мы наблюдаем интерес со стороны клиентов к приобретению наличной валюты, особенно в связи со значительным укреплением рубля и периодом отпусков. Покупка валюты доступна во всех отделениях Россельхозбанка в республике, поэтому для максимального комфорта мы рекомендуем нашим клиентам обратиться в самый ближайший офис, сотрудники которого помогут решить все вопросы», – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Помимо наличной валюты, банк рекомендует взять с собой в заграничную поездку карту платежной системы Union Pay. Карта позволяет проводить безналичную оплату товаров и услуг во время путешествий. Удобство карты заключается в её пополнении через мобильное приложение.

В Россельхозбанке можно оформить карту Union Pay в рублях, юанях, долларах и евро. Чаще всего клиенты банка приобретают карты данной платежной системы в рублях и китайских юанях.

Популярность карт Union Pay, выпущенных Россельхозбанком, ежегодно растет. Так в январе-мае 2025 года клиенты Татарстанского филиала банка приобрели 8600 карт Union Pay , что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россельхозбанк рекомендует своим клиентам заранее позаботиться о финансовых вопросах, которые могут возникнуть за рубежом. Специалисты банка готовы проконсультировать посетителей по вопросам оформления наличной валюты и оформлению карт Union Pay.

Телефон для консультаций (в Татарстане) 8 843 528 07 37 (доб. 1061 или 1323).

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