Карты с «чужими» Крымом и Курилами планируют признать экстремистскими в России

В Госдуму внесут законопроект о признании экстремистскими материалами географических карт, оспаривающих территориальную целостность России. Законопроект подготовлен к рассмотрению советом нижней палаты парламента.

К таким материалам отнесут карты, на которых Крым, новые регионы РФ либо Южные Курилы отнесут к территориям, принадлежащим другим государствам. Инициатором законопроекта является группа депутатов из Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что при массовом изготовлении и распространении подобных материалов физлица и юрлица будут нести административную ответственность.