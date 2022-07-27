Карты «Мир» в скором времени начнут приниматься в Иране

В скором времени карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Иране. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД исламского государства по вопросам экономической дипломатии.

Он отметил, что договоренности по запуску платежной системы уже приняты.

«Я думаю, что эта платежная система („Мир“) скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счет есть», — уточнил замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что россияне могут использовать карты «Мир» в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.