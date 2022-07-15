Карты «Мир» начали приниматься в Южной Корее

Южная Корея пополнила список стран, принимающих карты «Мир». Об этом говорится на сайте российской платежной системы.

Теперь, находясь в Южной Корее, россияне могут снимать деньги в банкоматах и оплачивать товары и услуги данными банковскими картами.

Помимо этого, они действуют в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, что после начала спецоперации по защите Донбасса, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, российские банки, попавшие под санкции ЕС, были отключены от международной платежной системы SWIFT.