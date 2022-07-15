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Ру Тат
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Экономика
15 июля 2022  17:42

Карты «Мир» начали приниматься в Южной Корее

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Южная Корея пополнила список стран, принимающих карты «Мир». Об этом говорится на сайте российской платежной системы.

Теперь, находясь в Южной Корее, россияне могут снимать деньги в банкоматах и оплачивать товары и услуги данными банковскими картами.

Помимо этого, они действуют в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, что после начала спецоперации по защите Донбасса, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, российские банки, попавшие под санкции ЕС, были отключены от международной платежной системы SWIFT.

#Мир #Южная Корея
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