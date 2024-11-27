Карту болельщика получили почти 55 тысяч татарстанцев

С 1 января 2023 года для посещения матчей Мир Российской Премьер-лиги требуется электронная карта болельщика. На сегодняшний день ее оформили 54783 жителя Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Рубин».

«Футбол всегда вызывает наибольший интерес у любителей спорта, поэтому здесь особенно необходимо отладить процессы, которые будут обеспечивать безопасность каждого болельщика, пришедшего на матч. Мы совместно с футбольным клубом «Рубин» на сегодняшний день достигли 55 тысяч регистраций карты болельщика — это солидная цифра. Но безусловно мы будем продолжать вести работу, чтобы сделать этот сервис максимально доступным для всех категорий населения», – отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Карта болельщика – это цифровой сервис для безопасного посещения матчей. Карта болельщика необходима для покупки билетов и абонементов на матчи.

Оформить карту болельщика необходимо на каждого человека в отдельности, в том числе на детей до 14 лет. Для доступа на стадион помимо билета или абонемента, понадобится уникальный QR-код, который необходимо будет получить в приложении или на сайте Госуслуг и показать его на экране телефона или распечатать.

Самый распространенный способ получения карты – подача заявления через портал Госуслуг РФ. Далее нужно выбрать на сайте, для кого оформляется документ — взрослые или дети до 14 лет. Затем надо заполнить персональные и контактные данные и загрузить фотографию. На электронной почте нужно посмотреть уведомление с приглашением посетить отделение МФЦ, чтобы пройти процедуру подтверждения личности в многофункциональном центре. Обязательно нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность, а если карта болельщика оформляется на детей до 14 лет, то потребуются их свидетельства о рождении. Личное присутствие ребенка не требуется.

Еще один способ – оформить карту болельщика и пройти полный цикл оформления в ближайшем МФЦ. Также точки МФЦ для оформления «Карты болельщика» работают на стадионе в день игры. Для оформления карты нужно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении.

Карту болельщика можно оформить и не посещая МФЦ, имея при себе биометрический 10-летний загранпаспорт «нового образца» и биометрию из Единой биометрической системы (ЕБС). При этом способе оформления карты понадобятся: действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом), Android-смартфон с NFC-модулем, приложение «Госуслуги. Карта болельщика» и «Госуслуги Биометрия» (для подтверждения по биометрии). В личном кабинете на Госуслугах можно передать билет, приобретенный на карту болельщика одного человека, другому человеку, указав номер его карты, или номер телефона, или адрес электронной почты, который использовался при оформлении карты.

Ближайший матч в рамках Мир Российской Премьер-лиги состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в марте после зимней паузы. В 2м туре казанский «Рубин» примет московский «Спартак».