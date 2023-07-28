«Картошка», «Вышибалы», «Двенадцать палочек»: в Казани пройдут первые «Дворовые игры»

Завтра в Казани, во дворе домов №№82, 84, 88 по проспекту Ямашева пройдут первые в городе «Дворовые игры». Участники будут соревноваться друг с другом с трех играх, знакомых с детства. Мероприятие пройдет с 11.30 до 15.00. Вход свободный.

Турнир организован по принципу триатлона. Сначала участники сыграют в «Картошку», где нужно оперативно перебрасываться мячом, не роняя на землю. Затем их ждут «Вышибалы», а последней дисциплиной станет усложненная версия пряток под названием «Двенадцать палочек».

Как сообщают организаторы, в турнире примут участие 10 команд — сборные жителей Казани, городских сообществ и проектов: Институт развития городов РТ, ILAR, Медиа ПОВ, Казанские Юлбарсы, Fantastic four, ТатарстанДа, Движение Первых, Фанни Манкис, Йорт, Ботаника.

Все желающие смогут поиграть в «классики» или «резиночки». Также на «Дворовых играх» состоится воркаут-тренировка от основателя спортивного сообщества Дмитрия Зыкова (в 11.20) и лекция «Добрососедство, прогулки и двор: В чем их польза для ментальной системы» от медицинского психолога Суржаны Парьяновой (в 13.00).

В течение всего мероприятия во дворе будет работать бесплатная фотобудка, настроение «Дворовым играм» зададут диджеи Sasha Spi и Nick Wanna.

В 2020 году во дворе домов по программе Раиса Татарстана Рустама Миннаханова «Наш двор» установили новое детское оборудование, спортивные площадки, качели, по просьбе жителей сделали больше скамеек, обеспечили пешеходные связи с соседними дворами, а также обновили все асфальтовое покрытие. Управляющая компания установила спортивную площадку с ограждением и резиновым покрытием, экстрим-площадку, сцену и специальные навесы для скамеек.

