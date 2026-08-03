Карточная бронза синхронисток: «запара» тренера помешала РФ взять золото на ЧЕ

Позади три дня чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Признаемся, мы ожидали большего, но и без того есть, что обсудить. Это и необъяснимые ошибки тренера синхронисток, и невразумительное выступление прыгунов в воду, которых, возможно, спасет только Шлейхер. Обо всем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: synchrorussia.ru

Роковая ошибка и шанс на месть

За первые три дня турнира в столице Франции, сборная России, которая выступает в нейтральном статусе, усилиями синхронисток взяла четыре медали - два серебра и две бронзы. И с одной стороны - вы скажете, что это безусловный успех, особенно, на фоне долгого отстранения.

А с другой стороны – мы видим, как некогда лучшая сборная мира в синхронном плавании просто на глазах стала не готовой к тем испытаниям, которые подкинула жизнь. Да, многие сейчас могут пенять на изменения правил, на смену тренерской мысли - Ромашина вместо Покровской. Могут заикнуться о смене поколений в команде, которая действительно имела место быть.

Но, что всегда отличает сильную сборную - традиции. Традиции придумывать новое, традиции что-то усовершенствовать. А главное - Покровская и ее люди в сборной приучили нас структурности команды и что они не ошибаются. И как только Татьяна Николаевна покинула свой пост, первый же чемпионат Европы показал - дело труба.

Да, во второй день турнира, когда Гана Максимова (тренер) ошиблась в заполнении карточки элементов (указала один, спортсмены сделали другой), за что сняли аж четыре балла с нашего дуэта Захар Трофимов и Алина Румянцева, которые в итоге стали четвертыми, наставница выкрутилась. Сказала, что была запара, и нужно было решать много дел одновременно. Это смешно звучит, когда ты тренер национальной сборной страны.

Но вот ее вчерашнюю ошибку не объяснить. Вы не поверите, она снова указала не тот элемент в карточке все того же дуэта, только уже в технической программе микст-дуэтов. Это, на секундочку, стоило нашим ребятам золотой медали. По итогу у них лишь бронза.

А Максимова стояла и разводила руками перед судьями. И потом пошла выяснять. А Захар Трофимов вышел к журналистам, и был, мягко скажем, недоволен:

«Два дня подряд делать ошибку в карточке – это… это сильно, – саркастичная реакция Трофимова в интервью «Матчу». – Будем теперь намного осторожнее с этим делом. В нашей части мы справились хорошо, это очень радует», - сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».

Вообще, этот спич синхрониста заставил задаться вопросом - а все ли нормально в царстве-государстве российского синхронного плавания? Потому что среди прочего были и такие слова:

Захар Трофимов и Алина Румянцева Фото: synchrorussia.ru

«Я рад, что мои интервью нравятся вам, но не рад, что они не нравятся главному тренеру. Шансы еще есть завтра – если не ошиблись в карточке, шансы есть. Я очень на это надеюсь. Сегодня ночью наверно перед сном открою карточку, поучу – может, чего нового найду. Надеюсь, нет, но…», - сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».

Неизвестно, чем именно в интервью спортсмена не довольна Светлана Ромашина (главный тренер сборной России по плаванию), но факт остается фактом - конфликт зреет и в такой ситуации это неизбежно.

Но есть среди этого хаоса и безумия и положительное - наши девочки в группе вышли финал с лучшим результатом. И уже сегодня поборются за золото. Да и помните, с прошлого года у них тянется конфликт с испанками, которые обещали «съесть русским с соусом и картошкой». Некий реванш, так скажем, но нужно брать. И будет символично, если это будет единственная золотая награда наших синхронисток.

Россию в прыжках воду спасет только Никита Шлейхер?

У прыгунов в воду за те же три дня турнира «урожай» куда меньше. Да, было серебро в смешанных командах - усилиями Надежды Трофимовой, Григория Иванова, Екатерины Беляевой и Руслана Тернового (да-да, того самого фигуранта «дела Шлейхера»). И именно смазанный прыжок Руслана два раза подряд помешал нашим спортсменам стоять на верхней ступеньке пьедестала.

Накануне, было серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кудесниками стали - Илья Молчанов и Елизавета Кузина. А вот те, на кого заранее Дмитрий Доброскок (еще один фигурант дела Шлейхера и тренер сборной по прыжкам в воду) вешал медали континентального чемпионата, Александра Кедрина и Анна Конаныхина, стали пятыми в синхронных прыжках с вышки. Правда, отметим, что у Кедриной была серьезная травма и восстановление.

Вызывают вопросы выступления нашей сборной и у олимпийской чемпионки 1976 года Елены Вайцеховской:

«Из того, что бросается в глаза по итогу двух дней — ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к старту в Париже. Несмотря на совершенно немеренные, вбуханные в подготовку команды деньги», - написала Вайцеховская.

Никита Шлейхер Фото: tatdiving.ru

В этой связи забавно будет, если неким спасителем золотых надежд российских прыжков в воду выступит представитель Татарстана Никита Шлейхер. Любопытно тогда будет понаблюдать за реакцией и сообщества в целом, и Доброскока в частности. Никита вступает в борьбу уже сегодня.