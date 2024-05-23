Картины-обереги из платков бабушек: в Казани открылась выставка Елены Титовой

В музее-заповеднике «Казанский Кремль», в подразделении Музея ИЗО Татарстана – галерее «Хазинэ» – открылась художественная выставка Елены Титовой с названием «Обереги». Экспонаты ее удивительно уникальны – это картины, созданные на основе старых бабушкиных платков (оберегов), и рам старинных интерьерных зеркал.

«Самоварчик-самовар-самоварище» и по соседству «Удальская – Самоварная», «Русский сахар» и «Русская зима», «Родное гнездо» и «Лето красное», «Снегири. Зимние забавы» – от всех произведений выставки веет добром, уютом, любовью, воспоминаниями о бабушках и дедушках, светлом прошлом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда не стало бабушки, осталась ее стопка платков. Сначала она была реализована в одежде – у меня появились юбки, жилеты… Я раньше работала на кафедре дизайна КХТИ, мы коллекции одежды с этими платками создали, потом в галерее “Эбиволь” была производство женской одежды. А еще позже те платки, которые бабушка очень любила, оказались в картинах, потому что какие-то буквально рассыпались, какие-то не имели вида, потому что были очень любимы и носились. У меня пошли даже заказы: “Лена, у нас были бабушки, у нас остались платочки…” Несколько работ на выставке из платков реальных бабушек моих знакомых. Такие работы я отдаю им – это их обереги. Четыре работы я попросила у них на время обратно, чтобы обогатить и расширить выставку. Из платков моей бабушки здесь созданы “Земля-именинница”, “Яблочный сказ” и, конечно, триптих “Нить времени. Обереги семьи”, на которой запечатлена и сама моя бабушка Наталья Яковлевна», – рассказала «Татар-информу» Елена Титова.

Идея превращать в картины рамы старинных интерьерных зеркал пришла к художнице, когда она работала в знаменитой казанской галерее «Эбиволь». Старинные зеркала-рамы собирала директор галереи Татьяна Забегина – как необычный антураж для дома и для галереи. По предложению Елены Титовой сначала рамы отреставрировали, а потом увидели в них готовые рамы под картины в русском стиле.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Потрясающий проект, потрясающая выставка! Все улыбаются, потому что настроение просто великолепное, когда окунаешься в это искусство. Здесь мы видим основные произведения, которые созданы Леной Титовой. Творческая мастерская Академии художеств под руководством Хариса Якупова всегда была средоточием больших художественных талантов, которые здесь ковались. Прошедшие ее художники становились достаточно мощными, большими мастерами. Когда Лена появилась среди коллег-художников, она сразу выделилась очень глубоким смыслом работ, несмотря на ее хрупкость и женственность. В ее искусстве сразу просвечивали серьезные токи – глубина, философское осмысление», – сказала на вернисаже заместитель директора Музея ИЗО Татарстана по научной и издательской деятельности, кандидат искусствоведения Дина Хисамова.

Проект «Обереги», подчеркнула она, – это связь со своими корнями, истоками, с родиной. Образ павловопосадского платка она назвала квинтэссенцией, стрежнем творчества художницы.

«В этих орнаментах заложена бесконечность. И вокруг этих платков все крутится», – подчеркнула Хисамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сокровищем и богатством назвала художницу ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова. Елена Титова преподает здесь на отделении дизайна. Ее так любят студенты и коллеги, что на открытии выставки они составили почти половину гостей.

«Любите мир и дарите нам свое творчество! Сюда надо водить детей, которые бы, проходя через эту выставку, понимали бы ценность семьи и глубже относились бы к своим истокам», – сказала Асия Тимирясова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из самых выдающихся выпускников Творческой мастерской живописи Российской академии наук в Казани назвал Елену Титову ее нынешний руководитель Махмут Ваганов. Он подчеркнул, что художница, помимо остального, создала и шедевр-лейбл, талисман мастерской, написав Хариса Якупова в кругу его учеников, где представлена также и она сама. А ее бабушка на картине так смотрит через очки, подметил он, будто хочет сказать: «Вы там не шутите, а продолжайте!»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всех поздравляю с такой необычной выставкой-фейерверком! Хочется сказать изощренным языком искусствоведа: своей музыкальностью, своей поэтичностью, своей глубиной Елена Титова вызывает этимологический звукозаряд, который наркотизирует сознание, вызывает умиление и восторг. Ее произведения настолько народные и настолько глубинно продуманные. Я бы пожелал, чтобы ее выдвинули на звание народного художника. Она это заслужила – она большой мастер. Многие работы я впервые вижу, но вдруг я почувствовал, что как будто попал в Русский музей. Желаю ей большого пути в искусстве!» – сказал народный художник Республики Узбекистан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Озад Хабибуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сама художница поблагодарила гостей за то, что «в своем ритме жизни выкроили время», чтобы посетить вернисаж. Оказаться в атмосфере «Оберегов» Елены Титовой, среди которых, к слову, есть и татарские мотивы (работа «Молитвами матерей» с платком-основой и надписью на татарском языке, «Рядом с облаком. Поэзия Казани»…), можно будет до 26 июня.