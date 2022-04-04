Картины Морозовых из фонда Louis Vuitton в Париже вернутся в Россию

Картины из коллекции московских предпринимателей братьев Морозовых, выставленные в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к возвращению в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

Ранее фонд, где проходила выставка, заявил, что картины снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Точной даты отправки нет, так как все они будут переправлены в разное время.

«Картины из коллекции Морозовых готовятся к отправке в Россию», - сказано в сообщении российского посольства в Париже.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» была организована совместно французским Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковской галереей в фонде Louis Vuitton в Париже в сентябре 2021 года.