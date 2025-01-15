Картины, мед и национальные костюмы: как зарабатывают самозанятые Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка изделий и продукции предпринимателей и самозанятых Татарстана, получивших государственную поддержку, прошла сегодня в казанском IT-парке им. Башира Рамеева во время коллегии Минтруда РТ. Жители разных районов представили колбасы, сладости, мед, швейные изделия, декоративные свечи, панно и картины.

Индивидуальный предприниматель Айрат Ярулин из Нурлатского района благодаря социальному контракту открыл производство декоративных изделий из гипса.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Раньше был предпринимателем, но дело не пошло. Попал в трудную жизненную ситуацию, обратился за поддержкой в Минтруд Татарстана в 2023 году. Мне выделили финансирование на основании социального контакта. Теперь я и моя семья занимаемся декоративными изделиями из гипса», – рассказал он.

На развитие собственного дела мужчина получил 350 тыс. рублей. Для работы был куплен специальный станок и все необходимое.

«Изготавливаем украшения для дома – панно, картины, барельефы. Есть барельеф дракона Зиланта, огненного дракона, Венеры и Афродиты, а также старинная карта мира», – добавил Ярулин.

Теперь у самозанятного своя мастерская, где ему помогают родители, брат, а также супруга. По словам мужчины, декоративные изделия охотно покупают местные жители.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Государство нам помогает. Если есть желание, то всегда можно заработать», – заметил предприниматель.

На выставке свою продукцию представила и самозанятая из Менделеевска Лилия Любашина. Мама семерых детей благодаря господдержке в 2023 году открыла мастерскую «Шью», где занимается пошивом костюмов для творческих коллективов.

«Раньше шила костюмы на заказ дома, но объемы стали расти, места не хватало. Решила оформиться как самозанятая. Шью одежду и национальные костюмы — русские, татарские, кряшен, казачьи. В моих изделиях выступает творческий коллектив „Очарование“ из Менделеевска», — сообщила Лилия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начальник отдела социальной защиты Менделеевского района Наталья Дьячкова добавила, что с 2021 года в районе благодаря господдержке зарегистрированы 75 самозанятых. Люди занимаются не только пошивом одежды, но и ремонтом, покраской машин, пчеловодством и скотоводством.

«К нам обращаются люди, чей доход ниже МРОТ. Средства господдержки помогают жителям района выйти из кризисной жизненной ситуации», – подчеркнула Дьячкова.