Картины, макеты боев и солдатского быта: Нацмузей РТ покажет «Фронтовые зарисовки»

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, филиале Национального музея РТ на территории Казанского Кремля, 19 апреля в 15 часов откроется выставка «Фронтовые зарисовки». На ней будут представлены картины и рисунки из фондов Национального музея РТ, которые писали художники-фронтовики в военное время и уже после войны, а также занятные миниатюры-макеты боев и солдатского быта, предоставленные к выставке казанским адвокатом Игорем Турушевым, увлеченным их созданием больше 10 лет.

«Мы представим 6 картин и 11 графических работ из наших фондов, а также 14 диорам (макетов боев — прим. Т-и) и один макет монумента, переданные нам Турушевым для временного экспонирования», — рассказали информагентству в пресс-службе Национального музея РТ.

Из картин будут представлены, например, произведения Накия Бикташева «Муса Джалиль и Андре Тиммерманс в тюрьме» и самого Андре Тиммерманса «Окраина города Тирлемона». Бельгиец Тиммерманс, к слову, — тот самый человек, который передал в СССР рукопись стихов Мусы Джалиля, написанных им в плену и получивших на родине поэта название «Моабитских тетрадей». Супруга Тиммерманса Мари Жан подарила картину мужа вдове Мусы Джалиля Амине Залиловой, а та, в свою очередь, передала ее Национальному музею республики.

Миниатюры и диорамы Игоря Турушева объединяют фигурки солдат и модели боевой техники, воссоздавая в масштабе 1:35 разные эпизоды Великой Отечественной войны.

Выставку можно посетить по «Пушкинской карте», а увидеть ее можно будет до 29 августа.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Она была запущена по инициативе Президента РФ Владимира Путина.