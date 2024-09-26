Картины-круги, кровать на сетке: АРТ-мастерская показала «Зеркало для художника»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

VI Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» представил в Казани сборную выставку участников очередного сезона. Около 120 произведений 79 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Саратова экспонируются в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, где их можно будет увидеть до 6 октября.

Молодые творцы работали в этом году под кураторством старших наставников в шести группах над темой «Зеркало для художника». Посетителей ждёт палитра толкований этого понятия от арт-объектов, собственно, из зеркала до круглых картин-триптихов, медиаинсталляций и работы, состоящей из настенного «плаката» со спортсменами и буквально кровати на панцирной сетке, где под одеялом будто бы спит человек.

«Командная работа – основа и задача этого проекта. Передача опыта от старшего поколения к молодым важна для обеих сторон – и тем, кто учит, и тем, кто учится. Для молодежи важно не забывать основы, для старшего поколения важно идти в ногу со временем, которое меняется каждый день. Замечательный итог этой работы мы видим сегодня: насколько глубоко, уникально и красиво получается, когда есть коллаборация молодых художников и признанных мастеров именно в командной работе», - сказал, открывая выставку, заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одним из шести кураторов форума молодых художников уже не в первый раз стал единственный среди наставников не художник француз Пьер Броше. Телеведущий, коллекционер-издатель и почетный член Российской академии художеств 35 лет живёт в России. Жена и дочь его – художники, сам он не пишет и не ваяет – преподает в школе дизайна ВШЭ и коллекционирует современное русское искусство. В «АРТ-мастерской» Пьер Броше курировал 12 молодых художников мастерской с названием «Идиллия и иллюзия».

«Объяснения моему коллекционированию нет. Это болезнь. Собираю я в основном русских художников не потому, что русское искусство лучше, чем японское, корейское, американское, французское. Просто потому что я здесь живу. На протяжении 35 лет я общаюсь с людьми, которым максимум 30 лет. И вот мне уже 60, а я не старею. Общаюсь я с художниками от 20 до 30 лет, и это дает, во-первых, суперэнергию, во-вторых, ты понимаешь, как меняется мир, в котором мы живём. И это работа - быть коллекционером. Это значит, что каждый день мне придется приобщаться к новому визуальному языку, и я получаю от этого удовольствие. Я должен ощущать то, что в этом языке есть», - рассказал Броше корреспонденту «Татар-информа».

Нередко, по словам спикера, коллекционеры говорят, что собирают то, что любят. При этом сам он собирает и такие работы, про которые не может сказать, что они ему нравятся или даже, что они красивы.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вопросы красоты не существуют. Просто вдруг ты видишь что-то и задумываешься, что же это такое, чувствуешь, что ты хочешь понять это. Ежедневный поиск и изучение нового художественного языка – это то, что мной движет», - пояснил собеседник информагентства.

К слову, в коллекции Броше порядка 800 произведений примерно 150 современных художников, в том числе работа Зухры Салаховой из Казани, выполненная на текстиле. Русский француз купил ее в том году в галерее «Смена» в Москве.

«Мне кажется, у нее есть свое видение. Она делает очень странные предметы, которые мне дарят новое визуальное удовольствие. Это страсть», - констатировал Пьер Броше.

Выставка занимает два этажа Галереи современного искусства. Заслуженный деятель искусств РТ, искусствовед Ольга Улемнова акцентировала, что для молодежи наставничество – необходимая составляющая развития и роста, Творческий союз художников России, осуществляя подобные проекты, таким образом занимает важную позицию – объединяет художников и даёт им направление творчества, даёт понять, что их творчество независимо от рынка и потребителя, самоценно.

«Искусство нужно стране, обществу, человечеству. Организаторы берут очень глубокие, философские темы, очень неоднозначные, которые требуют погружения в них, размышления, вынуждают обращаться к предыдущему опыту человечества – читать книги, смотреть альбомы, ходить в музеи и т.д.», - отметила Улемнова.

В масштабном проекте этого сезона участие от Татарстана приняла лишь одна художница – Екатерина Васильева (Ренкова). Но на вернисаже она не присутствовала.

«Жаль, что наши художники принимают не активное участие в этом проекте. Какая возможность художникам раскрыть себя в нескольких залах, в нескольких городах при том при поддержке министерства культуры России! Как это важно. Пришло время собираться группами и обсуждать эти проекты. Где вы видите образы тех людей, которые смотрятся в зеркало? Здесь иной мир, гораздо больше глубже, который уходит в историю искусств», - сказала директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.