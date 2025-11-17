Картины-частушки и Армагеддон: художник Челнов Владимир Акимов привез выставку в Казань

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный художник и заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный художник России и почетный деятель искусств Набережных Челнов – все это звания живописца Владимира Акимова, который 27 ноября отметит 75-летний юбилей. К этой дате приурочена его большая персональная выставка «И снова о вечном…», открывшаяся в Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана.

Около сотни картин – калейдоскоп творчества Владимира Акимова, который, с одной стороны, давно нашел свой стиль и почерк, с другой – не останавливается на одном жанре и манере. От того в экспозиции и шутейные, но такие правдоподобные портреты односельчан родной чувашской деревни Ендурайкино, и сюжеты и образы мировой культуры и истории от древнегреческих мифов и древнеегипетских фресок до картин о тревогах дня сегодняшнего.

«Серия портретов деревенских мужиков, бабуль великолепна – как частушки, в которых душа человека. Художник, который умеет эту душу прочитать, выразить, – та основа, ради чего он все и делает. Будь они монументальные, будь они становые тематические, будь они натурные, пленэрные, все равно душа присутствует», – сказала на открытии выставки народный художник Татарстана Фарида Хасьянова.

Коллега по кисти рассказала, что по возвращении Владимира Акимова с учебы из Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) его выставки встречались с большим интересом, художники помладше тянулись за ним.

«Это был тот камертон, к которому мы прислушивались и который мы не хотели потерять. Новые работы сегодня меня не разочаровали, а только еще раз подчеркнули, какой ты мастер, какой ты молодец», – подчеркнула Хасьянова.

Центральное произведение выставки – масштабное полотно размерами почти 4 на 4 метра «Художник, зачем ты напоминаешь о Армагеддоне?». Ее художнику навеяло посещение Бухенвальда в 1982 году. Картина из трех сюжетных частей создавалась на протяжении 25 лет. Финальная сцена – мирный пейзаж все той же родной деревни Ендурайкино, где художник на пленэре размышляет перед холстом о жестокости войн и человеческой вражды. Закончил полотно Акимов в 2015 году.

Картина 2024 года – «Тайная вечеря». «В совершенно необычной манере и материале», как говорит про нее сам автор. В его плоскостном подходе вся драма построена на столкновении черных и цветных пятен, светлых чувств и темных, «потому что классически на эту тему писала не одна тысяча художников и пытаться в этой же манере создать что-то новое бессмысленно».

«Талантливейший художник, который вышел из простых людей. Масштабность, и эпичность, и космичность, и отклик на время – и все равно проскальзывает его чувашская национальность. Это удивительно. Это человек, который переходит границы как художник: это человек-книга – его искусство принадлежит всему человечеству», – сказал народный художник Татарстана Фарит Валиуллин.

Живет и работает Владимир Акимов с 80-х годов в Набережных Челнах. Он стал автором и соавтором многих монументальных работ, мозаик и росписей на зданиях города. В Набережных Челнах Акимов более 30 лет преподает в филиале КФУ. В книгу почетных деятелей культуры Автограда его внесли как раз за активный творческий и преподавательский труд воспитания молодых художников, наградив медалью. 15 лет назад у художника появилась почитательница из бизнес-среды, которая стала коллекционировать его работы, заниматься творчеством сама, а к выставке в Казани издала каталог картин Владимира Акимова.

«В детстве моей радостью всегда было творить, работать, создавать что-то полезное, если это обществу нужно. Так я считал и считаю. Добро должно победить. Любовь – это главное в нашей жизни. Чем больше мы преумножаем чувство любви друг к другу, тем легче этот мир», – сказал сам Владимир Акимов на вернисаже.

Юбилейную выставку Владимира Акимова «И снова о вечном…» в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 14 декабря.