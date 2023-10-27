Картина дочери живописца Шишкина украсила Елабужский музей-заповедник

В Доме-музее И. И. Шишкина в Елабужском музее-заповеднике презентовали картину дочери художника Ксении Шишкиной «Рудбекии золотые шары». Картина была куплена у коллекционера и искусствоведа Алексея Маркова из Санкт-Петербурга местным промышленным предприятием и передана в фонды ЕГМЗ.

К коллекционеру эта картина поступила от другого коллекционера — Сергея Ринкевича, который купил ее в начале XX века у семьи художника.

Подлинность работы «Рудбекии золотые шары» установлена Научно-исследовательским независимым центром экспертиз имени А. Бенуа.

Сегодня полотно, как и ранее приобретенную на благотворительные средства картину Ксении Шишкиной «В теплице», можно увидеть в зале живописи Дома-музея И. И. Шишкина.

Как рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова, полотно «В теплице» появилось в музее 1 августа. Музей ранее обладал лишь акварельной открыткой авторства Ксении Шишкиной.

Работа «В теплице» также находилась в частной коллекции искусствоведа из Санкт-Петербурга Алексея Маркова. Стоимость картины составляла 2 млн рублей, для ее приобретения был объявлен сбор средств. За четыре месяца участниками акции стали более 1,8 тыс. человек. Суммы пожертвований составили от 50 рублей до 1 млн рублей.