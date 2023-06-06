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Картаполов: SMS-оповещение о повестке не будет приравнено к ней юридически
SMS-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ будут информировать граждан о направлении повестки, но сами не окажутся приравненными к ней. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.
«SMS — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов в ответ на вопрос, будут ли применяться предусмотренные законодательством санкции к человеку, который не получил такое сообщение.
По словам главы Комитета ГД по обороне, образец, по которому будут составляться оповещения, пока не составлен. Вместе с тем он заметил, что содержание сообщений будет примерно таким: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на „Госуслугах“».
Накануне стало известно, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Министерства обороны РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагается оповещать мобилизованных с помощью SMS-рассылки.
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