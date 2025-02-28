Карта жителя Татарстана от Ак Барс Банка — удобство и выгода

Карта жителя Республики Татарстан стала еще полезнее благодаря новым функциям. Теперь в приложении «Карты Жителя» можно приобрести проездной билет со скидкой до 20% для жителей Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Зеленодольска. Для этого достаточно привязать карту к своему проездному либо загрузить его на смартфон или часы с поддержкой MirPay.

Ак Барс Банк развивает единую экосистему, повышая финансовую доступность для граждан. Карта жителя включает следующие сервисы:

— Парковки Казани: оплата муниципальных парковок с возвратом до 30% кешбэка.

— «Алтын Еллар»: бесплатные спортивные и образовательные мероприятия для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

— Социальный контракт: государственная поддержка семей с низким доходом для улучшения финансового положения.

— Юридическая помощь: бесплатная консультация после заполнения заявки в приложении.

— Читательский билет: применение карты как электронного билета в Национальной библиотеке РТ.

Открытие и обслуживание карты бесплатны. Оформление доступно онлайн в приложениях Карты жителя РТ и Ак Барс Банка, на официальном сайте банка или в его отделениях.

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