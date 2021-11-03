Карта «Забота» от Ак Барс Банка вошла в топ-3 дебетовых карт для пенсионеров

Карта «Забота» платежной системы «МИР» от Ак Барс Банка заняла второе место в рейтинге лучших дебетовых карт для пенсионеров по версии независимого портала Выберу.ру.

Критериями оценки стали возможность бесплатного выпуска и обслуживания карты для получателей пенсионных и социальных выплат, 0% комиссии при снятии наличных в банкоматах любых банков на территории РФ, сверхкешбэк до 45,5% в специальных категориях партнеров программы лояльности, до 5% годовых на остаток и возможность автоматического оформления мер социальной поддержки через сервис «Забота».

Пандемия и связанные с ней ограничения меняют привычки людей. Банки зафиксировали необычный тренд среди пенсионеров — переход на покупки товаров в интернете, средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказалась на 87% выше, чем в обычных магазинах, отмечают составители рейтинга.