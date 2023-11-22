Карта, время и тарифы: показываем трассу М12 в девяти картинках

Фото: © ГК «Автодор» roadm12.ru

«Качество жизни наших граждан»

В 2022-2023 годах было открыто движение на участках от Москвы до Арзамаса и от Шумерли до Иннополиса. Ближе к Новому году ожидается открытие всей трассы от столицы России до Казани. Предполагается, что в 2024 году будет запущено движение до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени. Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», – комментировал ранее Президент России Владимир Путин необходимость создания платных скоростных трасс в стране.

Скоростная трасса М12 проложит маршрут от Москвы и Московской области до Казани. Дорога пройдет через Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию.

По итогу путь от Москвы до Казани займет около 7 часов. Автомобили смогут ехать со средней скоростью в 110-120 км/ч. Для сравнения: по трассе М7 из столицы Татарстана до столицы России можно добраться в среднем за 12 часов, двигаясь со скоростью в 65-70 км/ч.

М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Общая протяженность составит 142 км. Дорогу на татарстанском участке планируют проложить до Казани к 19 декабря 2023 года. Уже известны 6 развязок, которые свяжут М12 с другими дорогами в Татарстане.

Дистанция от центра Казани до ближайших въездов на М12 составит 35-45 км.

Проезд по трассе будет платным. Стоимость будет зависеть от типа авто. Например, на легковом авто от Москвы до Арзамаса можно доехать за 2821 рубль.

Уже известны тарифы для проезда по отдельным участкам трассы в Чувашии и Татарстане.

На трассе М12 организуют систему оплаты без необходимости останавливаться и проезжать через шлагбаум.

Списание денежных средств за проезд будет организовано бесконтактно. Его можно оплатить автоматически через систему транспондера или онлайн в течении пяти дней. Уже известны и размеры штрафов для зайцев.

Существует 7 способов оплаты проезда по М12.

Полезные факты

Одним из крупнейших инженерных сооружений «татарстанского этапа» стал мост через Свиягу протяженностью 1,36 км из монолитного железобетона. Срок его строительства удалось сократить в три раза благодаря новой отечественной технологии. В России ее применили всего в третий раз.



Интересно, что на восьмом этапе в Татарстане расположено самое протяженное искусственное сооружение всей автодороги М12 — мост через Волгу длиной 3362 метра.



Уже известно, что через каждые 50-80 км трассы разместятся объекты дорожного сервиса. В Татарстане будет шесть многофункциональных зон. На них будут открыты зоны отдыха для водителей и пассажиров. А также автозаправочные станции.

Фото на анонсе: © roadm12.ru

Инфографика: © «Татар-информ»