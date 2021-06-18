news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 июня 2021  15:15

Карта Mastercard от Ак Барс Банка поможет бизнесу получить скидку 5% на топливо

news_top_970_100

Предприниматели могут оплачивать топливо корпоративной картой Mastercard Business от Ак Барс Банка в сервисе Яндекс. Заправки со скидкой до 5%.

Для этого нужно зарегистрировать компанию в сервисе. Скидка начисляется каждый месяц, после того как водители суммарно залили 200 литров. Оплата топлива доступна на 7 тыс. АЗС, включая станции сети Роснефть, BP, Шелл, Татнефть и Нефтьмагистраль.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года.

До конца года при оформлении бизнес-карты ее обслуживание будет бесплатным первые шесть месяцев.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное