Карта Mastercard от Ак Барс Банка поможет бизнесу получить скидку 5% на топливо

Предприниматели могут оплачивать топливо корпоративной картой Mastercard Business от Ак Барс Банка в сервисе Яндекс. Заправки со скидкой до 5%.

Для этого нужно зарегистрировать компанию в сервисе. Скидка начисляется каждый месяц, после того как водители суммарно залили 200 литров. Оплата топлива доступна на 7 тыс. АЗС, включая станции сети Роснефть, BP, Шелл, Татнефть и Нефтьмагистраль.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года.

До конца года при оформлении бизнес-карты ее обслуживание будет бесплатным первые шесть месяцев.