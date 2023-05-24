Карта фуд-траков и календарь событий: Метшин встретился с предпринимателями Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с бизнес-сообществом города. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, передает пресс-служба мэрии.

Предприниматели задавали вопросы градоначальнику об аренде, поддержке кадров, календаре событий для бизнеса. В результате были озвучены несколько задач: разработать дорожную карту размещения фуд-траков, аренды площадок для установки торговых точек и другие.

Так, совладелец ресторанного холдинга Cafe Group Раис Валеев отметил растущую популярность фуд-траков, которые устанавливают в общественных пространствах Казани. «Но сегодня правового поля для законной реализации этого нет», — высказался предприниматель.

Метшин поручил разработать карту, на которой будут определены места для их нахождения, и правила, по которым они будут работать. Градоначальник отметил, что ввести эти правила в ранг закона необходимо в Москве, однако у Казани есть активные депутаты Госдумы, которые могут поднять этот вопрос на федеральном уровне.

Говоря о пешеходной улице Баумана, директор «Ассоциации Гильдия поваров РТ» Елена Жидель выступила с предложением использовать незанятые территории, которые прилегают к предприятиям общественного питания. «Мы сможем проводить на них различные мастер-классы, тематические вечера — у нас уже есть планы. Но нам в этом нужна поддержка», — сказала Жидель.

Метшин согласился, что нужно приводить в порядок прилегающие улицы, и поручил главе Вахитовского района Альберту Салихову составить карту участков с установлением собственников, после чего можно будет обсудить дальнейшие планы.

Основатель бренда Gali Рустем Галимов высказался за создание единой площадки для предпринимателей, где будет собрана информация о мероприятиях. Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что календарь мероприятий рассылается по предпринимателям и публикуется в соцсетях.

«Сейчас мы разрабатываем удобный туристический портал, где будет собрана вся информация о разных событиях. Надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем запустить проект», — сказала она.

Мэр поручил согласовать проект сайта и организовать другие каналы коммуникации.

Подводя итоги встречи, мэр поблагодарил предпринимателей за продуктивную встречу и поздравил с предстоящим профессиональным праздником.