Карта Evolution «Мир» от Ак Барс Банка на 2-м месте в рейтинге дебетовых карт с кешбеком

Дебетовая карта Evolution «Мир» заняла 2 место среди предложений 50-ти крупнейших банков России, выпускающих дебетовые карты с кешбеком на базе платежной системы «Мир».

Исследование провел независимый портал «Выберу.ру». Критерии оценки включают параметры дебетовых карт: максимально возможный процент и размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, получение дохода на остаток по счету карты, комиссию за перевод денег и пополнение карты.

На сегодняшний день банковская карта «Мир» имеет неоспоримый плюс: самостоятельность и независимость от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. Картой «Мир» возможна оплата товаров, услуг и снятие денег в банкоматах зарубежных стран: Турции, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. Национальная система платежных карт (НСПК) планирует и далее расширять географию стран.

Благодаря кешбэку клиенты существенно экономят средства, так как в Ак Барс Банке самый высокий максимальный кешбэк за покупки — до 45,5%, а также процент на остаток до 10%. Карту можно заказать курьерской доставкой.

Программа лояльности распространяется на покупки у партнеров банка, кешбэк начисляется и на иные покупки — говорится в рейтинге «Выберу.ру».