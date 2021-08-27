Карта Aurum с кешбэком золотом от Ак Барс Банка стала победителем премии FINAWARD

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD. Банк занял первое место в номинации «Финансовый продукт» с картой Aurum с кешбэком и процентом на остаток золотом. XI церемония награждения прошла в Москве.

Дебетовая карта Aurum — первая банковская карта с кешбэком и процентом на остаток в виде золота. Бонусы за покупки и процент на остаток конвертируются в драгоценный металл и зачисляются на металлический счет. Золото можно забрать в виде слитка или продать онлайн по актуальному курсу.

Победителей в 16 конкурсных номинациях определил экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор ФБК Grant Thornton.

Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний, в том числе директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

«Карта Aurum — уникальный продукт для банковской сферы, аналогов которому нет в России. Продукт пользуется большой популярностью у клиентов Ак Барс Банка, на счета которых начисляются граммы золота за покупки. Мы рады, что карта Aurum получила признание не только клиентов, но и экспертов, и удостоилась престижной финансовой награды», — отметила Юлия Строганова.

Напомним, FINAWARD — ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли делового журнала «Банковское обозрение». Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. Ими становятся российские банки и финансовые компании.

Всего в FINAWARD за 2020-й и первый квартал 2021 года было представлено свыше 70 банков и компаний, 98 проектов и решений, при этом количество предварительно рассмотренных проектов превысило 800.