Каршеринговая компания взыскала с челнинца 160 тыс. рублей долга

Приставы Набережных Челнов взыскали с мужчины почти 160 тысяч за пользование каршеринговым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, житель автограда арендовал автомобиль, однако поездку по городу завершили автоинспекторы. За пьяное вождение в отношении мужчины выписали штраф, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Каршеринговая компания предъявила претензию мужчине – он нарушил сразу несколько пунктов договора и должен оплатить штрафы, расходы на эвакуацию, убытки за простой автомобиль и задолженность за ее использование. Общая сумма долга – почти 160 тыс. рублей. Поскольку мужчина не рассчитался с компанией, та подала иск в суд, а исполнительный лист направили приставам.

Извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю заставило челнинца задуматься: уклонение от явки чревато принудительным приводом к приставу. Должник погасил и долг за аренду автомобиля, и исполнительский сбор почти в 11 тыс. рублей.