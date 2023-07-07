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Происшествия 7 июля 2023 09:08

Каршеринг в Казани влетел под самосвал, четыре человека пострадали

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В Казани произошла авария с участием автомобиля каршеринга, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

В Вахитовском районе на улице Шмидта Volkswagen на большой скорости врезался в грузовой автомобиль.

Фото: © «Татар-информ»

В результате ДТП травмы получили четыре человека.

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