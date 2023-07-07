Каршеринг в Казани влетел под самосвал, четыре человека пострадали

В Казани произошла авария с участием автомобиля каршеринга, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

В Вахитовском районе на улице Шмидта Volkswagen на большой скорости врезался в грузовой автомобиль.

Фото: © «Татар-информ»

В результате ДТП травмы получили четыре человека.