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Каршеринг в Казани влетел под самосвал, четыре человека пострадали
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В Казани произошла авария с участием автомобиля каршеринга, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
В Вахитовском районе на улице Шмидта Volkswagen на большой скорости врезался в грузовой автомобиль.
В результате ДТП травмы получили четыре человека.
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