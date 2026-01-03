Карседо подпишет контракт со «Спартаком» на будущей неделе

Фото: ФК "Пафос"

Хуан Карседо должен приехать на следующей неделе в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Также по данным Metaraitings стало известно, что в новый тренерский штаб войдет ныне исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Вадим Романов, временно сменивший Деяна Станковича.

Ранее Хуан Карседо уже работал в стане красно-белых в 2012 году. В настоящий момент 52-летний испанский специалист возглавляет кипрский «Пафос» с 2023 года. Также в его послужном списке значатся такие футбольные гранды как «ПСЖ» и «Севилья».

По итогам 18 туров «Спартак» расположился на 6 месте турнирной таблицы РПЛ с 29 очками.

Ближайший матч после зимней паузы «Спартак» сыграет с «Сочи» 1 марта 2026 года.