Карпухин в «Ак Барсе»: нужен ли Казани дорогостоящий защитник на фоне неудач с форвардами

«Ак Барс» везет в Казань еще одного защитника, Илью Карпухина. Несмотря на перебор в линии обороны и недобор добротных нападающих, этот трансфер не выглядит лишним. Другой вопрос, разгружать «платежку» за счет избавления от неугодных оборонцев Марат Валиуллин не спешит. На что рассчитывают в «Ак Барсе» и чем хорош Карпухин - в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ska.ru

«Ак Барс» добился топ-подписания. Почему снова защитник?

Пока казанские болельщики ждут серьезного приобретения в атакующую линию «Ак Барса», генеральный менеджер команды привез в Казань очередного защитника, Илью Карпухина. Накануне он прибыл в Казань, чтобы уладить последние формальности и технические моменты, после чего было объявлено о подписании контракта.

Фактически генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин применил к Карпухину тот же прием, что и с Александром Барабановым. Хоккеиста пригласили на базу клуба, показали условия, город и познакомили с персоналом. После такого приема, когда тебя фактически приняли в свою «экосистему», отказать сложно.

Лето у Валиуллина, мягко говоря, не задалось. В течение межсезонья с удочки сорвались несколько именитых и не очень нападающих, а теперь подвис вопрос еще и с Григорием Денисенко, который стал выкручивать руки казанцам после того, как «Ак Барс» выменял на него права у «Локомотива».

Так что применение всех уловок со стороны «Ак Барса» ради подписания любого игрока понятно.

Удалось «Ак Барсу» заполучить Карпухина и без компенсации. СКА расторг с защитником контракт, не потребовав никого взамен. Странное развитие событий, учитывая, что Игорь Ларионов давно хотел под свое руководство Артемия Князева.

Так что вопрос с перебором защитников по-прежнему актуален. С учетом Карпухина таковых в «Ак Барсе» будет уже одиннадцать. А учитывая, что серьезно сдали в уровне Альберт Яруллин и Даниил Журавлев, а Князев так и не получил полного доверия от Гатиятулина, в этом уравнении обязательно должен быть кто-то лишний.

«Ак Барс» забивает «платежку» защитниками, не добрав нападающих

Однако, все карты на днях спутал Марат Валиуллин, который перед контрольным матчем с «Динамо» в Москве заявил, что даже если в команде появятся еще защитники, это не будет означать обязательного обмена уже действующих игроков обороны.

«Сезон большой, и травмы неизбежны. У Артемия Князева было повреждение. Любой матч проходит в интенсивной форме. Раньше все было иначе, потому что готовились по два месяца. Сейчас подготовка идет всего месяц, и травмы неизбежны. Я не говорю, что если мы обменяем Журавлева, то кого-то мы не возьмем из защитников», - сказал Валиуллин в разговоре с «СЭ».

Фото: ak-bars.ru

Таким образом в резерве «Ак Барса» могут оставаться сразу две пары равносильных защитников, и плюс один. Насколько это рациональное распределение финансовых ресурсов для «Ак Барса», учитывая, что казанцам еще необходимы серьезные подписания в линию атаки – вопрос риторический. Если проблемы в переговорах с Денисенко подтвердятся, Валиуллину будут срочно необходимы средства для его подписания.

Сейчас у «Ак Барса» сильно перегружена оборонительная линия и «обезжирена» атакующая. Вряд ли такой дисбаланс можно назвать признаком топ-команды, претендующей на что-то серьезное.

Так ли хорош Карпухин, чтобы тратить место под потолком?

Илья Карпухин был любимцем Романа Ротенберга еще по играм в сборной «России 25». В итоге он даже пошел на серьезные жертвы, отдав за защитника одного из лидеров центральной оси СКА Василия Глотова, а также 20-летнего Арсения Коромыслова, подающего большие надежды.

Однако по итогу питерского периода карьеры к Илье Карпухину остались серьезные вопросы. Он зашел в СКА очень неоднозначно – провел смазанный регулярный чемпионат, набрав 9 (5+4) очков в 29 играх с показателем полезности «-4». В розыгрыше Кубка Гагарина он провел 6 игр серии с «Динамо», в которых отметился 2 (1+1) очками при показателе полезности «-3».

Нужно отметить, что последний раз до перехода в петербургскую команду Илья финишировал с отрицательным показателем полезности в далеком сезоне 2019/2020, когда только начинал взрослую карьеру на уровне КХЛ. В Питере Илья утратил уверенность в себе, стал проигрывать единоборства и не всегда успевал вернуться после атак. И тем не менее, Илья был далеко не худшим защитником СКА в прошлом сезоне. Он по-прежнему неплохо подключался к атаке, не гнушается вступить в борьбу в обороне или потолкаться.

Так что назвать смазанную вторую половину прошлого сезона закономерной для защитника нельзя. Речь скорее о неправильном использовании игрока тренерами СКА. У более грамотного специалиста он должен как минимум вернуться на свой прежний уровень. Тем более, что хоккеист неплохо выступал под руководством Анвара Гатиятулина, специалист хорошо знает, как использовать Карпухина.

Фото: hctraktor.org

При этом, за вторую половину сезона в СКА Илья получил зарплату в 13 миллионов рублей. По соотношению «цена-качество» этот обмен назвать неудачным язык не повернется. Видели питерцы в Карпухине игрока команды и в следующем сезоне. Там не отказались от идеи переподписать защитника даже после ухода из клуба Романа Ротенберга 2 июня. Уже 6 июня «армейцы» заключили с хоккеистом новый контракт. Он поставил подпись под контрактом с солидными 55 миллионами рублей.

Очевидно, что на подобные условия ради еще одного защитника казанцы пойти не могли, иначе места больше не оставалось бы. Но и на минимальную зарплату Карпухин точно не пришел. Пока что в последнее время Марат Валиуллин подкидывает больше вопросов, чем ответов.