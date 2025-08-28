Карпухин в «Ак Барсе»: нужен ли Казани дорогостоящий защитник на фоне неудач с форвардами
Карпухин усилит «Ак Барс», но добавит проблем с дисбалансом состава Казани
«Ак Барс» везет в Казань еще одного защитника, Илью Карпухина. Несмотря на перебор в линии обороны и недобор добротных нападающих, этот трансфер не выглядит лишним. Другой вопрос, разгружать «платежку» за счет избавления от неугодных оборонцев Марат Валиуллин не спешит. На что рассчитывают в «Ак Барсе» и чем хорош Карпухин - в материале «ТИ-Спорт».
«Ак Барс» добился топ-подписания. Почему снова защитник?
Пока казанские болельщики ждут серьезного приобретения в атакующую линию «Ак Барса», генеральный менеджер команды привез в Казань очередного защитника, Илью Карпухина. Накануне он прибыл в Казань, чтобы уладить последние формальности и технические моменты, после чего было объявлено о подписании контракта.
Фактически генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин применил к Карпухину тот же прием, что и с Александром Барабановым. Хоккеиста пригласили на базу клуба, показали условия, город и познакомили с персоналом. После такого приема, когда тебя фактически приняли в свою «экосистему», отказать сложно.
Лето у Валиуллина, мягко говоря, не задалось. В течение межсезонья с удочки сорвались несколько именитых и не очень нападающих, а теперь подвис вопрос еще и с Григорием Денисенко, который стал выкручивать руки казанцам после того, как «Ак Барс» выменял на него права у «Локомотива».
Так что применение всех уловок со стороны «Ак Барса» ради подписания любого игрока понятно.
Удалось «Ак Барсу» заполучить Карпухина и без компенсации. СКА расторг с защитником контракт, не потребовав никого взамен. Странное развитие событий, учитывая, что Игорь Ларионов давно хотел под свое руководство Артемия Князева.
Так что вопрос с перебором защитников по-прежнему актуален. С учетом Карпухина таковых в «Ак Барсе» будет уже одиннадцать. А учитывая, что серьезно сдали в уровне Альберт Яруллин и Даниил Журавлев, а Князев так и не получил полного доверия от Гатиятулина, в этом уравнении обязательно должен быть кто-то лишний.
«Ак Барс» забивает «платежку» защитниками, не добрав нападающих
Однако, все карты на днях спутал Марат Валиуллин, который перед контрольным матчем с «Динамо» в Москве заявил, что даже если в команде появятся еще защитники, это не будет означать обязательного обмена уже действующих игроков обороны.
«Сезон большой, и травмы неизбежны. У Артемия Князева было повреждение. Любой матч проходит в интенсивной форме. Раньше все было иначе, потому что готовились по два месяца. Сейчас подготовка идет всего месяц, и травмы неизбежны. Я не говорю, что если мы обменяем Журавлева, то кого-то мы не возьмем из защитников», - сказал Валиуллин в разговоре с «СЭ».
Таким образом в резерве «Ак Барса» могут оставаться сразу две пары равносильных защитников, и плюс один. Насколько это рациональное распределение финансовых ресурсов для «Ак Барса», учитывая, что казанцам еще необходимы серьезные подписания в линию атаки – вопрос риторический. Если проблемы в переговорах с Денисенко подтвердятся, Валиуллину будут срочно необходимы средства для его подписания.
Сейчас у «Ак Барса» сильно перегружена оборонительная линия и «обезжирена» атакующая. Вряд ли такой дисбаланс можно назвать признаком топ-команды, претендующей на что-то серьезное.
Так ли хорош Карпухин, чтобы тратить место под потолком?
Илья Карпухин был любимцем Романа Ротенберга еще по играм в сборной «России 25». В итоге он даже пошел на серьезные жертвы, отдав за защитника одного из лидеров центральной оси СКА Василия Глотова, а также 20-летнего Арсения Коромыслова, подающего большие надежды.
Однако по итогу питерского периода карьеры к Илье Карпухину остались серьезные вопросы. Он зашел в СКА очень неоднозначно – провел смазанный регулярный чемпионат, набрав 9 (5+4) очков в 29 играх с показателем полезности «-4». В розыгрыше Кубка Гагарина он провел 6 игр серии с «Динамо», в которых отметился 2 (1+1) очками при показателе полезности «-3».
Нужно отметить, что последний раз до перехода в петербургскую команду Илья финишировал с отрицательным показателем полезности в далеком сезоне 2019/2020, когда только начинал взрослую карьеру на уровне КХЛ. В Питере Илья утратил уверенность в себе, стал проигрывать единоборства и не всегда успевал вернуться после атак. И тем не менее, Илья был далеко не худшим защитником СКА в прошлом сезоне. Он по-прежнему неплохо подключался к атаке, не гнушается вступить в борьбу в обороне или потолкаться.
Так что назвать смазанную вторую половину прошлого сезона закономерной для защитника нельзя. Речь скорее о неправильном использовании игрока тренерами СКА. У более грамотного специалиста он должен как минимум вернуться на свой прежний уровень. Тем более, что хоккеист неплохо выступал под руководством Анвара Гатиятулина, специалист хорошо знает, как использовать Карпухина.
При этом, за вторую половину сезона в СКА Илья получил зарплату в 13 миллионов рублей. По соотношению «цена-качество» этот обмен назвать неудачным язык не повернется. Видели питерцы в Карпухине игрока команды и в следующем сезоне. Там не отказались от идеи переподписать защитника даже после ухода из клуба Романа Ротенберга 2 июня. Уже 6 июня «армейцы» заключили с хоккеистом новый контракт. Он поставил подпись под контрактом с солидными 55 миллионами рублей.
Очевидно, что на подобные условия ради еще одного защитника казанцы пойти не могли, иначе места больше не оставалось бы. Но и на минимальную зарплату Карпухин точно не пришел. Пока что в последнее время Марат Валиуллин подкидывает больше вопросов, чем ответов.