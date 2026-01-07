Карпухин после поражения от «Авангарда»: «Мы тоже фавориты»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после поражения от «Авангарда» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ рассказал о значимости прошедшего матча и назвал фаворитов турнира.

«Матч получился уровня плей-офф, даже внутри раздевалки веяло тем, что игра шла за четыре очка. В турнирной таблице мы находимся близко, но сегодня нам меньше повезло. Были хорошие моменты, нужно было только реализовать. Повторюсь, равный матч уровня плей-офф.

– «Авангард» с начала сезона называли фаворитом, а вы им уже дважды уступили в этом чемпионате. Чем так неудобен Омск?

– Хороший соперник, но рано сейчас говорить, кто фаворит. Всё равно это регулярный чемпионат, длинный отрезок подготовки к большому турниру. «Авангард» – хорошая системная команда с сильным тренером. Видно, что они играют в хороший атакующий хоккей, энергозатратный. Играть с ними можно. У нас тоже сильная команда, если их считают фаворитами, то и мы тоже фавориты. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Карпухина пресс-служба клуба.

После 43 встреч «Ак Барс» располагается на третьей строчке с 58 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Авангард» с 59 очками идет на втором месте. Возглавляет турнирное положение «Металлург» с 66 очками.