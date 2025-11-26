Карпухин о двойном нарушении численного состава: Это больше вопрос к тренерскому штабу

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Илья Карпухин ответил на вопрос о нарушении численного состава в матче против «Спартака» в Москве. Напомним, татарстанцы дважды во встрече выходили на лед вшестером. В одном из таких эпизодов команда пропустила в меньшинстве. Матч «Спартак» – «Ак Барс» завершился в пользу красно-белых (1:0).

– Почему «Ак Барс» так стремился выпустить шестого полевого игрока?

– Если бы знал ответ на этот вопрос – дал бы его. Не знаю, здесь много нюансов: кто у нас на площадке, кто у соперника, кто посвежее, как поймать соперника на пересменке. Нам, игрокам, за этим уследить сложно, за этим следят тренерский штаб и аналитики. Это больше вопрос к тренерскому штабу, – ответил Карпухин журналистам после матча.

«Ак Барс» набрал 40 очков со старта сезона 2025/26 в 31 матче и идет на втором месте в зоне «Восток». От лидера конференции и КХЛ «Металлурга» татарстанцев отделяет 8 очков.