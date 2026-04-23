news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
23 апреля 2026

Читайте нас в
Телеграм
Карпухин о Билялетдинове: «Одно его присутствие уже мотивирует на подвиги»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал как присутствие Зинэтулы Билялетдинова влияет на команду.

«Одно его присутствие уже мотивирует на подвиги. Хочется стараться, работать и пахать. Просто даже его элементарное присутствие! Это человек с большим авторитетом в целом, думаю, не только в нашем, но и в мировом хоккее – и как состоявшийся игрок, и как тренер. К нему огромное уважение.

Он подходит, подсказывает, в целом мотивирует даже просто своим присутствием. Ты видишь, что он на тренировке, и тебе хочется работать» , – сказал Карпухин Metaratings.

Серия полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина-2025/26 между «Металлургом» и «Ак Барсом» стартует 25 апреля в Магнитогорске. Начало матча - в 14:00 мск.

#ХК Ак барс #хк Металлург #плей-офф КХЛ #Зинэтула Билялетдинов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

22 апреля 2026
АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

22 апреля 2026
Новости партнеров