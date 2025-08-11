Карпукас объяснил, почему «Локомотив» стартовал лучше всех в РПЛ

Фото: fclm.ru

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о старте «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ. В текущий момент команда Михаила Галактионова идет на первом месте в таблице с 12 очками.

«За счет чего «Локомотив» стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Все получается, все будет хорошо. После четвертого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать все, чтобы ее выполнить», – сказал Карпукас «Metaratings».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «железнодорожники» обыграли «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (3:2) и «Спартак» (4:2). В следующем туре «Локомотив» встретится с «Балтикой» в Кубке России. Матч состоится 13 августа в 18:30 по мск.