Карпов: Промышленности Татарстана потребуется 60 тыс. сотрудников

В ближайшие 7 лет промышленным предприятиям Татарстана потребуется около 60 тыс. рабочих. Об этом заявил замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов, чьи слова приводит РБК Татарстан.

При этом, как добавил спикер, одномоментная потребность в кадрах – от 10 до 15 тыс. человек (точное количество зависит от времени года).

Также Карпов отметил, что на текущий момент безработица в Татарстане - ниже 0,2%. Но, по его словам, исторически наблюдается отток кадров из региона в Москву и Санкт-Петербург.

Решить проблему нехватки специалистов он предложил через повышение производительности труда и внутренней подготовки кадров.

В завершении Карпов сказал, что властям следует помочь мигрантам в их адаптации в России. Нужно избегать ситуаций, когда иностранцы предоставлены сами себе, считает спикер.