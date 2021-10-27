Карпов: финалисты конкурса «Инженер года» будут нарасхват у работодателей

В эти дни в Казани проходит очный этап республиканского конкурса «Инженер года». Его идея родилась в 2018 году во время посещения Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым одного из промышленных предприятий. Тогда прозвучала мысль о возможности организации конкурса молодежи, которую поддержал руководитель республики. Границы мероприятия несколько расширились, и оно сегодня объединяет усилия как студентов, так и начинающих инженеров и состоявшихся практиков.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Необходимость проведения конкурса вызвана нехваткой кадров, которая есть в различных отраслях производства. В первую очередь речь идет о дефиците инженеров, сказал журналистам заместитель Минпромторга Татарстана Родион Карпов.

«Особенно остра сегодня нехватка высококвалифицированных кадров, потому что у нас идет широко цифровизация экономики, то есть от наших ребят требуются новые компетенции, чтобы они шагали в ногу со временем. За специалистами такого уровня идет настоящая охота. Уже на заочном этапе одна участница поделилась, что ей сделали сразу три предложения о работе с хорошим заработком. Думаю, что пул из сегодняшних 109 финалистов будет нарасхват у работодателей. Они уже победители, даже не побеждая в самом конкурсе», – высказал свою точку зрения представитель Минпромтрога – одного из организаторов события.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

С ним по-своему солидарна участница конкурса Анастасия Ишпаева, студентка инженерного института. Она представила на рассмотрение конкурсной комиссии проект по предотвращению альфированного слоя на плитах титана.

«Это важно для машиностроения, в частности, для Зеленодольского судостроительного завода. Я работала над этой задачей вместе со своим научным руководителем. Пройдя отбор на этот конкурс, я уже реализовала свои ожидания, а участие дает мне возможность позиционировать себя как начинающий ученый-практик», – поделилась Анастасия своим отношением к мероприятию с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Представленные на конкурсе проекты уже внедрены, реализованы, и тем выше практическое значение события, уточнил для журналистов председатель СРОО «Союз Молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На нашей площадке собрались опыт и знания конкурсантов и членов конкурсной комиссии. В ходе рассмотрения успешных проектов идет дальнейшее тиражирование лучших практик по предприятиям. И от этого выигрывает вся республика», – заметил руководитель организации-соорганизатора конкурса Сагетдинов.

О необходимости создания собственных высокотехнологичных решений говорил на открытии очного этапа II республиканского конкурса «Инженер года» и первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Для эффективного развития отраслей промышленности требуется наличие своих передовых инженерных разработок и технологий, собственного конкурентоспособного производства товаров на самом высоком уровне», – сказал вице-премьер.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В его рамки вписывается и активная поддержка руководством республики развития инженерных профессий, в том числе движения подготовки кадров по стандартам worldskills.

Победителей конкурса «Инженер года» определят в четверг, а торжественное награждение состоится позже. По итогам первого конкурса самые лучшие инженеры республики получили именные сертификаты из рук Президента РТ Рустама Минниханова.